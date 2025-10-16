Hà Nội

Khám phá đường hầm bí mật dành riêng cho hoàng đế La Mã

Kho tri thức

Khám phá đường hầm bí mật dành riêng cho hoàng đế La Mã

Một đường hầm bí mật 2.000 năm tuổi từng được hoàng đế La Mã sử dụng để đi thẳng vào khu vực hoàng gia trong đấu trường La Mã.

Tâm Anh (theo ATI)
Lần đầu tiên sau gần 2.000 năm, một phần của đường hầm bí mật từng được hoàng đế La Mã sử dụng để vào thẳng khu vực hoàng gia trong Đấu trường La Mã, sẽ mở cửa cho công chúng tham quan kể từ 27/10. Ảnh: Parco Archeologico del Colosseo/Facebook.
Lần đầu tiên sau gần 2.000 năm, một phần của đường hầm bí mật từng được hoàng đế La Mã sử dụng để vào thẳng khu vực hoàng gia trong Đấu trường La Mã, sẽ mở cửa cho công chúng tham quan kể từ 27/10. Ảnh: Parco Archeologico del Colosseo/Facebook.
Đường hầm 2.000 năm tuổi, được gọi là "Lối đi của Commodus", dài khoảng 55m, được xây dựng bên dưới đấu trường để giúp các hoàng đế và khách mời quan trọng tiến vào khu vực hoàng gia mà không cần đi qua đám đông. Ảnh: Colin/Wikimedia Commons.
Đường hầm 2.000 năm tuổi, được gọi là "Lối đi của Commodus", dài khoảng 55m, được xây dựng bên dưới đấu trường để giúp các hoàng đế và khách mời quan trọng tiến vào khu vực hoàng gia mà không cần đi qua đám đông. Ảnh: Colin/Wikimedia Commons.
Lối đi bí mật này được đặt theo tên hoàng đế Commodus - người trị vì La Mã từ năm 177 - 192. Ông hoàng này từng suýt bị ám sát tại chính hành lang này. Hoàng đế Commodus từng sắm vai đấu sĩ, tham gia các trận đấu với võ sĩ trên đấu trường La Mã. Ảnh: Public Domain.
Lối đi bí mật này được đặt theo tên hoàng đế Commodus - người trị vì La Mã từ năm 177 - 192. Ông hoàng này từng suýt bị ám sát tại chính hành lang này. Hoàng đế Commodus từng sắm vai đấu sĩ, tham gia các trận đấu với võ sĩ trên đấu trường La Mã. Ảnh: Public Domain.
Đấu trường La Mã được xây dựng tại Rome từ năm 72 - 80 dưới triều đại của hoàng đế Vespasian và người kế vị tiếp theo - hoàng đế Titus. "Lối đi của Commodus" được xây dựng không lâu sau đó, vào cuối thế kỷ thứ nhất hoặc đầu thế kỷ thứ hai. Ảnh: Barbara / Adobe Stock.
Đấu trường La Mã được xây dựng tại Rome từ năm 72 - 80 dưới triều đại của hoàng đế Vespasian và người kế vị tiếp theo - hoàng đế Titus. "Lối đi của Commodus" được xây dựng không lâu sau đó, vào cuối thế kỷ thứ nhất hoặc đầu thế kỷ thứ hai. Ảnh: Barbara / Adobe Stock.
Hiện các chuyên gia vẫn chưa rõ chính xác đường hầm bắt đầu từ đâu nhưng cấu trúc này dẫn đến một phòng riêng bên trong Đấu trường La Mã - nơi các hoàng đế sử dụng để xem các trận đấu võ sĩ giác đấu và các sự kiện khác tại đây. Ảnh: EPA.
Hiện các chuyên gia vẫn chưa rõ chính xác đường hầm bắt đầu từ đâu nhưng cấu trúc này dẫn đến một phòng riêng bên trong Đấu trường La Mã - nơi các hoàng đế sử dụng để xem các trận đấu võ sĩ giác đấu và các sự kiện khác tại đây. Ảnh: EPA.
"Lối đi của Commodus" có hình chữ "S" và được trang trí bằng bích họa và các điểm nhấn bằng đá cẩm thạch. Ảnh: EPA.
"Lối đi của Commodus" có hình chữ "S" và được trang trí bằng bích họa và các điểm nhấn bằng đá cẩm thạch. Ảnh: EPA.
Các cuộc khai quật trước đây tại lối vào bên trong Đấu trường La Mã đã phát hiện ra những hình ảnh mô tả cảnh săn lợn rừng, các cuộc chiến giữa các mãnh thú và những hoạt động biểu diễn khác được tổ chức tại đấu trường. Ảnh: Pino Pacifico / REDA / Universal Images Group via Getty Images.
Các cuộc khai quật trước đây tại lối vào bên trong Đấu trường La Mã đã phát hiện ra những hình ảnh mô tả cảnh săn lợn rừng, các cuộc chiến giữa các mãnh thú và những hoạt động biểu diễn khác được tổ chức tại đấu trường. Ảnh: Pino Pacifico / REDA / Universal Images Group via Getty Images.
Đường hầm bí mật tại Đấu trường La Mã đã được các nhà khảo cổ học người Pháp phát hiện vào đầu thế kỷ 19. kể từ đó, giới nghiên cứu và các chuyên gia đã thực hiện các cuộc khai quật tại đây và có những khám phá thú vị. Ảnh: Thierry Monasse/picture alliance via Getty Images.
Đường hầm bí mật tại Đấu trường La Mã đã được các nhà khảo cổ học người Pháp phát hiện vào đầu thế kỷ 19. kể từ đó, giới nghiên cứu và các chuyên gia đã thực hiện các cuộc khai quật tại đây và có những khám phá thú vị. Ảnh: Thierry Monasse/picture alliance via Getty Images.
Trước khi mở cửa đón khách, các chuyên gia tiến hành công tác phục dựng, loại bỏ lớp bụi bẩn hàng thế kỷ, gia cố lại lớp vữa cổ bằng công nghệ laser, làm lộ ra những bức tường ốp đá cẩm thạch được trang trí tinh xảo... Ảnh: Riccardo De Luca/Anadolu Agency via Getty Images.
Trước khi mở cửa đón khách, các chuyên gia tiến hành công tác phục dựng, loại bỏ lớp bụi bẩn hàng thế kỷ, gia cố lại lớp vữa cổ bằng công nghệ laser, làm lộ ra những bức tường ốp đá cẩm thạch được trang trí tinh xảo... Ảnh: Riccardo De Luca/Anadolu Agency via Getty Images.
Quá trình trùng tu "Lối đi của Commodus" hoàn thành vào tháng trước. Theo đó, du khách có thể khám phá đường hầm cổ xưa gần như nguyên vẹn giống như 2.000 năm trước. Ảnh: Colosseum Archaeological Park.
Quá trình trùng tu "Lối đi của Commodus" hoàn thành vào tháng trước. Theo đó, du khách có thể khám phá đường hầm cổ xưa gần như nguyên vẹn giống như 2.000 năm trước. Ảnh: Colosseum Archaeological Park.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo ATI)
