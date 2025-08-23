Bí mật cuộc đời hoàng đế La Mã quyền lực nổi tiếng thế giới

Augustus là hoàng đế La Mã đầu tiên trong lịch sử và được coi là một trong những vị vua vĩ đại nhất của đế chế này. Cuộc đời ông được nhiều người quan tâm.