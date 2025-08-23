Hà Nội

Bí mật cuộc đời hoàng đế La Mã quyền lực nổi tiếng thế giới

Kho tri thức

Bí mật cuộc đời hoàng đế La Mã quyền lực nổi tiếng thế giới

Augustus là hoàng đế La Mã đầu tiên trong lịch sử và được coi là một trong những vị vua vĩ đại nhất của đế chế này. Cuộc đời ông được nhiều người quan tâm.

Tâm Anh (theo Livescience)
Augustus là hoàng đế La Mã đầu tiên trong lịch sử và được coi là một trong những vị vua vĩ đại nhất của đế chế này. Cuộc đời ông được nhiều người quan tâm.
Theo các ghi chép và sử liệu, Augustus được người chú vĩ đại là Julius Caesar chỉ định làm người kế vị trong di chúc. Caesar là nhà chính trị, chỉ huy quân sự tài ba, người đưa ra hàng loạt quy tắc cải cách, đặt nền móng quan trọng cho sự chuyển đổi của Cộng hòa La Mã sang Đế chế La Mã. Ảnh: Leemage/Corbis/Getty Images.
Sau khi Caesar bị ám sát vào năm 44 trước Công nguyên, Octavian đã thành lập chế độ tam hùng cùng với danh tướng Mark Antony và một chính khách tên là Lepidus. Ảnh: HISTORICA GRAPHICA COLLECTION / HERITAGE IMAGES / SCIENCE PHOTO LIBRARY.
Lepidus đã bị "loại bỏ" khỏi vòng xoáy tranh đoạt quyền lực vào năm 36 trước Công nguyên. Từ đó, một cuộc chiến cam go, ác liệt xảy ra giữa Octavian và Mark Antony. Cuối cùng, danh tướng Antony bị đánh bại và tự sát vào năm 30 trước Công nguyên. Ảnh: coinweek.com.
Nữ hoàng Ai Cập từng là tình nhân của Caesar và sau đó là Antony. Bà hoàng này cũng tự sát năm 30 trước Công nguyên sau khi biết tin Antony chết. Bà hoàng này đã sinh con cho cả 2 người tình quyền lực. Do lo sợ người con trai của Nữ hoàng Cleopatra và Caesar là Caesarion sẽ đe dọa quyền lực của mình nên Octavian đã ra lệnh giết chết đứa trẻ. Ảnh: Daniela Buoncristiani / Getty Images.
Vào năm 27 trước Công nguyên, Viện nguyên lão La Mã đã trao cho Octavian danh hiệu "Augustus" (có nghĩa là "người được tôn kính" trong tiếng Latin). Ảnh: thecollector.com.
Kể từ đó, Augustus trở thành hoàng đế đầu tiên của đế chế La Mã. Trong 41 năm trị vì đất nước, ông hoàng này đã cho sửa chữa, xây mới một loạt công trình như tòa nhà, đường xá, đền thờ, quảng trường, trụ sở viện nguyên lão... Ảnh: Musei Capitolini/ thecollector.com.
Hoàng đế Augustus cũng ban hành nhiều sắc lệnh nhằm xây dựng nền móng vững chắc cho Augustus. Giống như nhiều vị vua, Augustus thực hiện nhiều cuộc chinh phạt nhằm mở rộng lãnh thổ. Tuy nhiên, không phải chiến dịch nào cũng thành công. Ảnh: Sergey Sosnovskiy, via ancientrome.ru.
Trong đó, khi cố gắng mở rộng đế chế La Mã sang vùng lãnh thổ ngày nay là Đức, 3 quân đoàn thuộc quân đội của Augustus đã bị tiêu diệt trong Trận rừng Teutoburg vào năm thứ 9 sau Công nguyên. Ảnh: Mark Cartwright (CC BY-NC-SA).
Nhà văn cổ đại Suetonius (sống khoảng năm 69 - 122) kể rằng, sau khi nghe tin bại trận, hoàng đế Augustus đã buồn khổ trong thời gian dài. Ông đã không cắt râu hoặc tóc trong nhiều tháng. Thậm chí, Augustus còn từng đập đầu vào cửa và gọi tên Quinctilius Varus - vị chỉ huy các quân đoàn đã tử trận trong trận rừng Teutoburg) rồi nói "trả lại quân đoàn cho ta!". Sự việc này cho thấy thất bại quân sự trên đã trở thành sự ám ảnh, nỗi hối tiếc to lớn trong cuộc đời hoàng đế Augustus. Ảnh: Mark Cartwright (CC BY-NC-SA).
