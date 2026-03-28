Khai quật khu chôn cất thời Đồ sắt nghi liên quan đến nữ hoàng Celt quyền lực

Hơn 950 hiện vật được khai quật ở 2 khu vực chôn cất tại Anh. Các chuyên gia cho rằng chúng có thể thuộc về tang lễ của một nữ hoàng Celt quyền lực.

Các nhà khảo cổ mới đây cho biết 2 kho báu khổng lồ thời Đồ sắt gồm vũ khí, xe ngựa hoặc xe kéo bằng kim loại... có dấu hiệu bị đốt cháy, được tìm thấy ở miền Bắc nước Anh, có thể là một phần trong tang lễ của nữ hoàng Celt trong lịch sử.

Một người dò tìm kim loại đã phát hiện 2 kho báu trên vào năm 2021 gần làng Melsonby ở Yorkshire. Sau đó, người này đã báo cho các nhà khảo cổ học. Vì vậy, các chuyên gia tiến hành cuộc khai quật và phát hiện 2 khu vực chôn cất riêng biệt với tổng cộng hơn 950 hiện vật, bao gồm "lốp" sắt cho bánh xe gỗ, một cái vạc, một cái bát trộn rượu được trang trí công phu, các đầu mũi giáo dùng trong nghi lễ.

Kho báu khổng lồ được tìm thấy ở gần làng Melsonby. Ảnh: Durham University.

Những hiện vật tìm thấy tại 2 khu chôn cất trên tạo thành một trong những kho báu thời Đồ sắt lớn nhất từng được tìm thấy ở Anh. Theo nghiên cứu mới công bố ngày 17/3 trên tạp chí Antiquity, các chuyên gia cho biết kho báu khổng lồ đó có thể đã được sử dụng trong tang lễ của một thủ lĩnh thời Đồ sắt, trước khi bị cố ý đốt, phá hoại và chôn xuống lòng đất.

Đồng tác giả nghiên cứu Tom Moore, nhà khảo cổ học tại Đại học Durham (Anh) cùng các đồng nghiệp cho rằng, quy mô của các kho báu được phát hiện ở gần Melsonby và số lượng lớn các hiện vật quý giá cho thấy chúng là một phần của tang lễ dành cho giới thượng lưu do người Brigantes thực hiện. Brigantes là một bộ lạc gốc Celt hùng mạnh thời Đồ sắt ở Anh.

Người Brigantes cai trị khu vực hoàng gia Stanwick gần đó, cách địa điểm tìm thấy kho báu vài trăm mét. Vào thời điểm đó, Stanwick là một ngôi làng kiên cố mà người La Mã gọi là "oppidum". Những ngôi làng như thế này thường được người Celt xây dựng trên đỉnh đồi hoặc các khu vực phòng thủ khác.

Kho báu đồ tùy táng quý giá có thể liên quan đến tang lễ của một nữ hoàng Celt quyền lực. Ảnh: Alexander Jansen/Durham University.

"Phần lớn hiện vật đã bị đốt ở nhiệt độ cao - đủ để làm tan chảy hợp kim đồng và bạc. Vào thời điểm đó, hỏa táng đang trở thành một nghi lễ tang lễ phổ biến đối với giới thượng lưu ở một số vùng của nước Anh", nhà khảo cổ Moore cho hay. Nhóm chuyên gia không tìm thấy dấu vết của một ngôi mộ nào gần đó và suy đoán hài cốt có thể được chôn cất ở nơi khác.

Theo nhà khảo cổ Moore, những đồ tùy táng xa hoa bị đốt cháy trên có thể là dành cho tang lễ của một nhà lãnh đạo quan trọng. Thông qua phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon phóng xạ, nhóm nghiên cứu xác định các hiện vật có từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, trong khi kiểu dáng và các họa tiết trang trí của chúng, bao gồm cả san hô từ Địa Trung Hải, cho thấy giới thượng lưu ở Stanwick có mối liên hệ với lục địa châu Âu.

Người Brigantes là đồng minh của đế chế La Mã sau khi họ chinh phục phần lớn nước Anh sau năm 43 sau Công nguyên. Các nguồn sử liệu La Mã sau năm 69 có ghi chép về việc người Brigantes khi đó được cai trị bởi nữ hoàng tên là Cartimandua và đồng minh của họ.

