Xã hội

Công an Bắc Ninh phá đường dây bán dâm nam phục vụ 'quý bà'

Lực lượng chức năng kiểm tra 2 khách sạn trên địa bàn phường Võ Cường và phường Bắc Giang, phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Khánh Hoài

Ngày 27/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an phường Võ Cường và Công an phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) vừa triệt phá đường dây bán dâm nam do Đỗ Văn Thành (SN 1984, trú tại CT2A khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó, ngày 21/1, lực lượng chức năng kiểm tra 2 khách sạn trên địa bàn phường Võ Cường và phường Bắc Giang, phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

cats-7426.jpg
Đỗ Văn Thành tại cơ quan Công an.

Làm việc với cơ quan công an, 2 thanh niên (trú tại Hà Nội, gồm 1 người sinh năm 1987 và 1 người sinh năm 2004) khai nhận bán dâm cho 2 phụ nữ khoảng gần 40 tuổi với giá "tàu nhanh" 2,5 triệu đồng/lượt/người.

Theo lời khai, sau mỗi lần bán dâm thành công, "tú ông" Thành sẽ trả cho các đối tượng 1 triệu đồng và hỗ trợ chi phí di chuyển.

Cơ quan điều tra xác định khi khách nữ có nhu cầu sẽ liên hệ với Thành để thỏa thuận và đặt cọc 1 triệu đồng. Sau khi việc mua dâm diễn ra thành công, khách sẽ chuyển khoản nốt phần tiền còn lại cho Thành. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận hành vi "môi giới mại dâm".

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Thành để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm" theo khoản 2 Điều 328 Bộ luật Hình sự, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý hành chính với người mua bán dâm.

Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

