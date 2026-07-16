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Kho tri thức

Kerguelen – hòn đảo ở tận cùng của thế giới có gì đặc biệt?

Nằm giữa vùng Nam Ấn Độ Dương đầy bão tố, quần đảo Kerguelen là một trong những nơi biệt lập nhất mà con người từng đặt chân đến.

Thanh Bình (tổng hợp)

Quần đảo Kerguelen thuộc Lãnh thổ Nam và Nam Cực thuộc Pháp, cách Madagascar khoảng 3.300 km và cách Australia hơn 4.000 km. Với vị trí nằm giữa đại dương mênh mông, nơi đây thường được gọi bằng cái tên đầy chất văn học: "Quần đảo Cô độc" (Desolation Islands).

Ảnh: landingaday.wordpress

Đảo lớn nhất, Grande Terre, có diện tích hơn 6.600 km² nhưng hoàn toàn không có cư dân thường trú. Chỉ khoảng 50–100 nhà khoa học, kỹ thuật viên và nhân viên hậu cần sinh sống luân phiên tại căn cứ nghiên cứu Port-aux-Français. Không có sân bay, mọi người và hàng hóa đều phải đến bằng tàu biển, hành trình kéo dài nhiều ngày từ đảo Réunion của Pháp.

Ảnh: Wikimedia Commons

Khí hậu Kerguelen vô cùng khắc nghiệt. Gió mạnh gần như quanh năm, mưa phùn và sương mù xuất hiện thường xuyên, trong khi nhiệt độ hiếm khi vượt quá 10°C ngay cả vào mùa hè. Nơi đây hầu như không có cây gỗ. Thảm thực vật chủ yếu gồm cỏ, rêu, địa y và các loài cây thân thấp có khả năng chịu gió mạnh.

Chính sự biệt lập đã biến Kerguelen thành thiên đường của động vật hoang dã. Hàng triệu cá thể chim biển như hải âu, chim cốc và chim cánh cụt sinh sản trên các bờ biển đá. Hải cẩu voi phương Nam và sư tử biển thường tập trung thành những đàn khổng lồ, trong khi vùng biển xung quanh là nơi kiếm ăn của nhiều loài cá voi, bao gồm cá voi lưng gù và cá voi sát thủ.

Ảnh: ileskerguelen.blogspot

Kerguelen còn có giá trị đặc biệt đối với khoa học. Các nhà nghiên cứu tại đây theo dõi biến đổi khí hậu, nghiên cứu tầng khí quyển, từ trường Trái Đất, hải dương học và sinh thái học ở một trong những môi trường ít chịu tác động trực tiếp của con người nhất. Dữ liệu thu thập được giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về biến đổi khí hậu toàn cầu và hoạt động của các đại dương Nam bán cầu.

Lịch sử của quần đảo cũng chứa đựng nhiều câu chuyện kỳ lạ. Sau khi được nhà hàng hải người Pháp Yves-Joseph de Kerguelen-Trémarec phát hiện vào năm 1772, nơi đây từng là điểm dừng chân của các tàu săn cá voi và hải cẩu trong thế kỷ XIX. Những nỗ lực định cư lâu dài đều thất bại vì điều kiện tự nhiên quá khắc nghiệt và khoảng cách quá xa với thế giới bên ngoài.

Ngày nay, Kerguelen gần như vẫn giữ được vẻ hoang sơ nguyên vẹn. Không có thành phố, không có khách sạn, không có đường cao tốc hay khu nghỉ dưỡng, chỉ có gió, sóng biển và thiên nhiên hùng vĩ trải dài đến tận chân trời. Chính sự cô lập ấy đã khiến Kerguelen trở thành một trong những "phòng thí nghiệm tự nhiên" quý giá nhất hành tinh, đồng thời là biểu tượng cho những vùng đất cuối cùng mà con người vẫn chưa thực sự chinh phục.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Đảo biệt lập Kerguelen #Khí hậu khắc nghiệt và cảnh quan hoang sơ #Sinh thái động vật hoang dã đặc hữu #Nghiên cứu biến đổi khí hậu và đại dương #Lịch sử khám phá và khó khăn định cư

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