Kẹp tóc hình nội y hơn 3 triệu đồng "cháy hàng"

Dù có thiết kế oái oăm nhưng kẹp tóc hình quần nội y của nhà mốt Nhật Bản vẫn được săn đón và bán hết sau vài ngày tung ra thị trường.

Theo Odditycentral, thương hiệu thời trang Nhật Bản Jenny Fax vừa gây sốt khi mở bán trực tuyến bộ sưu tập Thu Đông 2025, gồm các thiết kế lấy cảm hứng từ quần lót như áo khoác, váy, quần ống loe, cặp tóc, giày cao gót, túi xách.

Đáng chú ý nhất là kẹp tóc hình quần lót giới hạn 500 chiếc bán hết nhanh nhất dù giá không mấy bình dân, 17.600 yên (tương đương 3,1 triệu đồng).

Kẹp tóc hình nội y giá hơn 3 triệu đồng. Ảnh: Jenny Fax

Mẫu kẹp tóc với thiết kế oái oăm này của Jenny Fax mô phỏng y hệt dáng chiếc quần lót mini với đầy đủ chi tiết như viền bèo, nơ lụa, ren và thậm chí cả đường may mô phỏng phần đũng.

Phụ kiện độc đáo này được làm từ chất liệu satin mềm mại và hoàn thiện chỉn chu với phần gọng kẹp kim loại chắc chắn ở mặt sau. Thiết kế táo bạo này vừa gây sốc thị giác, vừa khiến người dùng trở nên nổi bật theo cách không ai ngờ tới. Dù có hình thức gây tranh cãi, thiết kế này vẫn chinh phục những cá tính nổi loạn nhờ pha trộn giữa nét đáng yêu, gợi cảm và một chút trào phúng.

Kẹp tóc được săn đón và "cháy hàng". Ảnh Jenny Fax

Trên mạng xã hội, nhiều người khen các thiết kế dễ thương, độc đáo. Tuy nhiên, một bộ phận khác cho rằng cặp tóc kiểu này chỉ hợp để chụp hình thời trang, khó áp dụng trong đời sống vì trông phản cảm.

Jenny Fax không phải là công ty đầu tiên phá vỡ giới hạn về thiết kế. Balenciaga thường xuyên gây tranh cãi với những sáng tạo độc đáo, cũng như các thương hiệu ít được biết đến khác, như ZNWR hay Felissimo .