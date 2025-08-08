Loại cá nhìn như thủy quái, giá tiền triệu vẫn "cháy hàng"

Hà Nội

Kinh doanh

Cá bò hòm đắt nhưng “hiếm có khó tìm”, có tiền cũng chưa chắc mua được, nhiều người phải đặt chỗ người quen trước mới có hàng. 

Cá bò hòm (hay còn gọi cá thiết giáp) là loại hải sản có nhiều ở Khánh Hòa, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) hay Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Ảnh: Daohaisan
Không màu sắc sặc sỡ, cá bò hòm gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình "dị biệt", vuông vức như chiếc hộp, thân cứng, da dày được kết từ những mảng lục giác giống như một lớp giáp sắt. Ảnh: HaisanHoangLong
Trên thân cá còn có các đốm nâu nhỏ, vây và đuôi đều ngắn. Không ít người lần đầu thấy cá bò hòm đều gọi vui là "thủy quái" vì trông quá khác thường và có phần đáng sợ. Ảnh: Thuonghieusanpham
Mặc dù có ngoại hình kỳ dị nhưng hương vị thịt cá bò hòm lại được xếp vào hàng thượng hạng. Ảnh: Facebook
Thịt cá trắng muốt, săn chắc, vị ngọt thanh, ngậy béo, không tanh. Đặc biệt, phần thịt có độ dai tự nhiên khiến nhiều người ví von là "gà nước mặn". Ảnh: Chợ sạch Sài Gòn
Cá bò hòm sinh trưởng chậm, sản lượng ít, không nuôi công nghiệp được nên giá khá cao. Ảnh: Haisanhoanglong
Giá cá bò hòm tươi sống tại ghe ở Nha Trang khoảng 1,5 triệu đồng/kg (đối với loại nhỏ chỉ khoảng 300g/con). Ảnh: Facebook
Cá bò hòm có thể chế biến thành nhiều món như nướng muối ớt, hấp gừng sả, nướng mọi...Ảnh: Đảo hải sản
Trong đó, nướng mọi được người dân vùng biển đánh giá ngon nhất. Ảnh: Facebook
