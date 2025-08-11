Hà Nội

Tận thấy loại rau rừng 150.000 đồng/kg vẫn "cháy hàng"

Kinh doanh

Tận thấy loại rau rừng 150.000 đồng/kg vẫn "cháy hàng"

Dù giá bán lên tới 150.000 đồng/kg nhưng do số lượng khan hiếm, rau ngót rừng vẫn luôn trong tình trạng "cháy hàng".  

Thời gian gần đây, trên chợ mạng xuất hiện nhiều bài rao bán rau ngót rừng giá từ 100.000 - 150.000 đồng/kg, đắt hơn nhiều so với rau ngót thường. Ảnh chụp màn hình
Rau ngót rừng vốn là đặc sản của vùng núi đá vôi ở các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Ninh Bình, Tuyên Quang...Loại rau này được ví như cây gia vị tự nhiên vì có vị ngọt hậu. Ảnh: Facebook
Chị Thảo (một người bán rau ngót rừng ở phường Phú Lương (Hà Nội) cho biết, nguồn hàng không có nhiều. Mỗi chuyến chị Thảo gom từ Tuyên Quang xuống chỉ được vài kg, đủ bán cho những khách hàng thân thiết. Ảnh: Facebook
Rau ngót rừng thuộc loại cây thân mộc, ưa ánh sáng, mọc tự nhiên trên những vách đá của vùng núi cao trên 100m so với mặt nước biển. Ảnh: Dân Việt
Hiện nay, lượng ngót rừng thu hái từ tự nhiên giảm đáng kể do diện tích rừng nguyên sinh thu hẹp. Ảnh; Đại Đoàn Kết
Rau ngót rừng ngọt hơn rau trồng trong vườn nhà và mùi vị đặc trưng của rau rừng. Ảnh: Facebook
Rau ngót rừng dễ chế biến, chỉ cần tuốt đọt lá non, rửa sạch, vò qua rồi thả vào nấu canh, thêm ít gia vị là có một món canh ngọt đậm đà tự nhiên. Ảnh: Facebook
Người lần đầu thưởng thức món rau ngót rừng sẽ thấy khá "khó ăn" bởi mùi hơi hăng nhẹ, thêm chút mùi ngai ngái, không giống rau ngót thường. Ảnh: Facebook
Sau khi ăn vài lần quen sẽ thấy vị ngọt hậu rất đặc biệt. Ảnh: Facebook
Do số lượng ít nên nhiều người muốn mua phải đặt trước mới có hàng. Ảnh: Facebook
#rau ngót rừng #giá rau ngót rừng #rau rừng đặc sản #rau ngót tự nhiên #rau rừng vùng núi cao #thị trường rau rừng

