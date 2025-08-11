Tận thấy loại rau rừng 150.000 đồng/kg vẫn "cháy hàng"

Dù giá bán lên tới 150.000 đồng/kg nhưng do số lượng khan hiếm, rau ngót rừng vẫn luôn trong tình trạng "cháy hàng".
iPhone có tính năng chặn ứng dụng theo dõi nhưng nhiều người không biết kích hoạt, khiến dữ liệu cá nhân có thể bị thu thập và sử dụng trái phép.
Lữ đoàn 15 tinh nhuệ của Ukraine, đơn vị đã hứa "cắm cờ trên Crimea", đang bị quân Nga tiêu hao dần ở Mirnograd.
Nhà phố 5 tầng hiện đại, mang đến giải pháp tối ưu cho nhu cầu nhà ở ngày càng tăng và giá bất động sản leo thang tại Nha Trang.
Một bức tượng nữ tu cổ đại có kích thước bằng người thật được khai quật ở Pompeii tiết lộ nhiều sự thật thú vị.
iPhone có tính năng chặn ứng dụng theo dõi nhưng nhiều người không biết kích hoạt, khiến dữ liệu cá nhân có thể bị thu thập và sử dụng trái phép.
Từng lang thang ở vùng biển lạnh Bắc Thái Bình Dương, loài bò biển Steller và là minh chứng bi thảm cho sự tuyệt chủng do con người gây ra.
Rorr EZ Sigma là một trong những mẫu môtô điện đáng chú ý vừa được trình làng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng công nghệ xe xanh.
Để làm mát các trung tâm AI, nhiều quốc gia vùng Vịnh phải chi hàng chục triệu lít nước mỗi năm, đối mặt nguy cơ thiếu nước trầm trọng ngay giữa sa mạc.
Với kinh nghiệm dẫn dắt nhiều chương trình lớn, Phí Linh tiếp tục khẳng định bản lĩnh sân khấu khi đảm nhận vai trò MC cho hai đại nhạc hội V Concert và V Fest.
Không cần son phấn cầu kỳ, nữ diễn viên Phương Anh Đào vẫn khiến công chúng say đắm với những khoảnh khắc cận cảnh nhan sắc.
Nằm ở Lebanon, hang động Jeita được mệnh danh là “viên ngọc” của Trung Đông, nổi bật với vô vàn nhũ đá kỳ vĩ.
Theo nghiên cứu mới công bố, các nhà khoa học phát hiện một loài ốc nước ngọt ở Nam Mỹ có khả năng mọc lại mắt hoàn chỉnh sau khi bị cắt bỏ.
Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, song nhiều tỷ phú thế giới vẫn giữ thói quen sống rất tiết kiệm khiến nhiều người bất ngờ.
Ngọc Ánh - hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội 2019 mới đây đã khiến netizen xao xuyến khi tung ra bộ ảnh với phong cách tối giản nhưng vô cùng cuốn hút.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 12/8, Bảo Bình có được vận đỏ trong tài lộc, có thể mở rộng nguồn thu. Song Tử chớ trông chờ người khác, cần tự lực hơn.
Đỗ Mỹ Linh và chồng doanh nhân Đỗ Vinh Quang thường chia sẻ khoảnh khắc tình cảm trong các chuyến du lịch, gây ấn tượng với phong cách thời trang đồng điệu.
Mới đây, trên sàn xe cũ bất ngờ xuất hiện thông tin rao bán Ford GT Heritage Edition đời 2022 siêu lướt mới lăn bánh 244km khiến nhiều dân chơi "phát thèm".
Hàn Quốc coi pháo tự hành K9 Thunder như thành phần cốt lõi trong chương trình hiện đại hóa quân sự, là lựa chọn thay thế cho hệ thống do Phương Tây sản xuất.
Ngôi nhà hai phòng ngủ "rẻ nhất thế giới" được bán với giá 1 USD ở bang Michigan (Mỹ). Tuy nhiên, người mua phải đầu tư thêm tiền để cải tạo nhà.
Không chỉ được chú ý với lối chơi quyết liệt và đầy kĩ năng, tuyển thủ nữ Shizuka còn gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, cá tính.
Cây cầu vẫn trụ vững sau một tuần bị dội bom dữ dội, điều này đã gây bất ngờ không nhỏ cho giới quan sát quân sự quốc tế và cả Quân đội Ukraine.