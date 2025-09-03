Hà Nội

Xã hội

Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước đến hết ngày 15/9/2025

Nhằm tạo cơ hội cho người dân và du khách trải nghiệm thành tựu và truyền thống dân tộc, triển lãm được kéo dài đến 15/9.

Gia Đạt

Trong Công điện số 155 của Thủ tướng vừa được ban hành, về việc kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Theo Thủ tướng, từ ngày 28/8, Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (Triển lãm) được tổ chức tại Hà Nội, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

trien-lam-17561806841921308995361-17568254492401311540496.jpg
Thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước đến hết ngày 15/9/2025.

Triển lãm không chỉ là dịp để tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế, mà đây còn là cơ hội để mọi người dân được trực tiếp trải nghiệm và thụ hưởng những thành quả phát triển to lớn của đất nước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để Nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại Triển lãm, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian Triển lãm đến hết ngày 15/9.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ, chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động triển lãm và sự kiện liên quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân liên quan tham quan Triển lãm.

Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội bảo đảm các điều kiện tốt nhất về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, y tế cho Nhân dân, khách tham quan và cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện các nhiệm vụ của Triển lãm.

Xã hội

Nam thanh niên dính bẫy lừa đảo "bắt cóc online" từ Hà Nội vào TP HCM

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan Công an gọi điện đe dọa, nhằm thao túng tâm lý nạn nhân, sau đó gọi điện thông báo gia đình để lừa đảo.

Ngày 27/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Khương Đình vừa giải cứu một nam thanh niên khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online" từ Hà Nội vào TP HCM. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan Công an gọi điện đe dọa, nhằm thao túng tâm lý nạn nhân, sau đó gọi điện thông báo gia đình để chuyển tiền “chuộc”.

bat-coc-1.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Nam thanh niên bị lừa hơn 400 triệu khi nghe điện thoại giả danh Công an

Anh H đã chuyển 410 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng. Sau đó, phát hiện mình bị lừa, anh H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Ngày 23/8, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra một trường hợp nam thanh niên bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng sau khi nghe điện thoại từ các đối tượng giả danh lực lượng Công an.

9.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản ở Quảng Trị

Hai đối tượng giả danh công an để chặn phương tiện tham gia giao thông, nhằm vòi vĩnh tiền từ người điều khiển sai phạm.

Ngày 11/8, Công an phường Đồng Thuận (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang làm việc với 2 đối tượng, gồm: Đặng Trung Quân (SN 2005) và Bùi Bảo Long (SN 2004, cùng trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi giả danh lực lượng công an với mục đích chặn người đi đường để kiểm tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 9/8, Quân đi xe mô tô mang BKS 74-AA-564.80 (BKS thực của xe là 74-AA-564.90, trước đó Quân dán đổi số 9 sang số 8) chở Long đi uống nước tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới. Tại đây, Quân và Long có bàn với nhau về việc đi bắt các xe lạng lách.

Xem chi tiết

