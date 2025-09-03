Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước đến hết ngày 15/9/2025

Nhằm tạo cơ hội cho người dân và du khách trải nghiệm thành tựu và truyền thống dân tộc, triển lãm được kéo dài đến 15/9.

Trong Công điện số 155 của Thủ tướng vừa được ban hành, về việc kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Theo Thủ tướng, từ ngày 28/8, Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (Triển lãm) được tổ chức tại Hà Nội, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước đến hết ngày 15/9/2025.

Triển lãm không chỉ là dịp để tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế, mà đây còn là cơ hội để mọi người dân được trực tiếp trải nghiệm và thụ hưởng những thành quả phát triển to lớn của đất nước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để Nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại Triển lãm, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian Triển lãm đến hết ngày 15/9.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ, chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động triển lãm và sự kiện liên quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân liên quan tham quan Triển lãm.

Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội bảo đảm các điều kiện tốt nhất về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, y tế cho Nhân dân, khách tham quan và cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện các nhiệm vụ của Triển lãm.