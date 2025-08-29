KC-46A Pegasus của Mỹ là ‘bom tấn’ tiếp dầu hay ‘thảm họa’ trên không

Ba sự cố nghiêm trọng liên tiếp của máy bay tiếp dầu KC-46A gây thiệt hại gần 23 triệu USD: liệu con át chủ bài của Không quân Mỹ có thực sự đáng tin cậy?
Toyota vừa ra mắt Corolla Hatchback 2026 nâng cấp, bên cạnh còn có sự xuất hiện của bản đặc biệt FX Edition, lấy cảm hứng từ mẫu Corolla FX16 thập niên 1980.
Tử vi dự báo 90 ngày tới là giai đoạn hoàng kim của 3 con giáp này. Họ không chỉ công thành danh toại mà còn có lộc tiền bạc, tình duyên thuận lợi.
Từ tháng 9/2026, Google yêu cầu nhà phát triển Android phải xác minh danh tính nếu muốn phát hành app ngoài Play Store, chặn đứng app crack và lừa đảo.
Bản thảo Madrid là một văn bản cổ hiếm hoi còn sót lại của người Maya, chứa đựng nhiều bí mật về tôn giáo, chiêm tinh và đời sống xưa của nền văn minh châu Mỹ.
Ai Cập đã trục vớt thành công 3 bức tượng khổng lồ từ dưới đáy biển Địa Trung Hải. Phát hiện này hé lộ bí ẩn về thành phố cổ bị chìm dưới nước của Ai Cập.
Tylosaurus là một trong những loài bò sát biển khổng lồ sống ở kỷ Phấn Trắng, mang trong mình nhiều bí ẩn và đặc điểm đầy cuốn hút.
Brabus vừa giới thiệu dự án nâng cấp Mercedes-AMG SL 63 S thành Rocket GTC DEEP RED với công suất 985 mã lực, thân xe bằng sợi carbon màu đỏ đậm,...
Đã đến lúc Nissan GT-R chính thức nghỉ hưu sau 18 năm, với khoảng 48.000 chiếc GT-R. Chiếc GT-R cuối cùng là phiên bản Premium T-Spec sơn màu Midnight Purple.
Với vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo, nữ chiến sĩ Dương Thị Hương Lan gây ấn tượng khi tham gia diễu binh, diễu hành A80.
Diện thiết kế chấm bi vừa dễ thương lại có nét gợi cảm vừa đủ, Tammy Phạm "đốn tim" người hâm mộ với những khoảnh khắc "nũng nịu" trong bộ ảnh mới.
Miss Audition 2006 Ngọc Anh là hot girl Hà Thành đời đầu, vừa bị Công an TP HCM khởi tố và bắt tạm giam.
Khi những người hâm hộ háo hức sự trở lại của động cơ HEMI V8 từ Ram 1500 thì Hennessey đã nâng cấp động cơ Hurricane 6 xy-lanh tới 700 mã lực cho mẫu xe này.
Các vụ việc của Miss Audition 2006 Ngọc Anh, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên và nhà thiết kế Nguyễn Công Trí gây xôn xao dư luận trong năm 2025.
Trong không khí hân hoan chào mừng 2/9, nhiều mỹ nhân Việt đã lựa chọn diện áo dài trắng truyền thống để thể hiện niềm tự hào dân tộc và vẻ đẹp duyên dáng.
Theo cơ quan tình báo Ukraine, Triều Tiên triển khai xe tăng Chonma-2 do nước này phát triển đến Nga.
Hyundai mở siêu nhà máy tại Mỹ với 750 robot, hàng trăm xe tự hành, sản xuất 500.000 xe điện và hybrid mỗi năm nhưng vẫn đề cao vai trò con người.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải hình ảnh ông bầu Thomas Tâm Nguyễn vào bếp nấu ăn.
Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước bộ ảnh mới của hot girl Mai Hà Hoàng Yến với concept "cô thư ký" vô cùng cuốn hút.
Steven Nguyễn từng làm nhân viên soát vé. Hiện tại, anh góp mặt trong bộ phim điện ảnh Mưa đỏ.
Cuộc phản công của Ukraine ở phía bắc thành phố Pokrovsk không thành công, có dấu hiệu đuối sức, nhưng vết nứt lại xuất hiện ở hướng Dnipro.