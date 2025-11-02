Hà Nội

Thế giới

Iran tuyên bố sẽ không ngừng làm giàu uranium

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran sẽ không bao giờ ngừng làm giàu uranium bất chấp mọi áp lực từ Mỹ và các đồng minh của nước này.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1/11 nói với Al Jazeera rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 6 không thể phá hủy chương trình làm giàu uranium "vì mục đích dân sự" của Iran.

"Một số vật liệu hạt nhân vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát nhưng công nghệ vẫn còn nguyên vẹn", ông Araghchi nói, khẳng định nước này sẽ không bao giờ ngừng làm giàu uranium.

iran.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Global Look Press.

Ngoại trưởng Araghchi nói thêm rằng Iran vẫn sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Mỹ thông qua các cuộc đàm phán gián tiếp, nhưng chỉ khi Washington ngừng đặt ra những điều mà ông mô tả là "điều kiện tiên quyết không thể chấp nhận được".

Ông Araghchi cũng nói rằng chương trình tên lửa của Iran không phải là vấn đề để thảo luận. "Sẽ thật ngốc nếu ai đó giao nộp vũ khí của họ", ông nói.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran do Oman làm trung gian đã bị đình chỉ sau khi Israel bắt đầu chiến dịch không kích vào Iran kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025.

Tháng trước, Liên minh Châu Âu (EU) và Anh đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt, vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA), đối với Iran. Kể từ đó, Tehran tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi JCPOA, vốn đã hết hiệu lực vào tháng 10.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại hồi tháng 9/2025

Nguồn video: THĐT
Thế giới

Iran tạm thời đình chỉ mọi hợp tác với IAEA

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran đã tạm thời đình chỉ mọi hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Theo RT ngày 12/10, trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Iran, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran đã tạm đình chỉ việc thực hiện thỏa thuận Cairo với IAEA. Tuy nhiên, hợp tác không bị cắt đứt hoàn toàn, mà chỉ "tạm thời bị đình chỉ".

Thỏa thuận này vốn được ký kết vào tháng 9, cho phép IAEA tiếp tục thanh tra các cơ sở hạt nhân của Iran này sau vụ không kích của Israel và Mỹ vào Iran hồi tháng 6.

Xem chi tiết

Thế giới

Liên Hợp Quốc tái áp đặt lệnh trừng phạt, Iran phản ứng sao?

Iran đã lên án việc Liên Hợp Quốc khôi phục lệnh trừng phạt đối với Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Theo Times Of Israel, ngày 28/9, Iran lên án việc Liên Hợp Quốc khôi phục lệnh trừng phạt đối với Tehran là "bất hợp pháp", đồng thời tuyên bố sẽ đưa ra biện pháp đáp trả.

"Việc tái kích hoạt các lệnh trừng phạt đã bị hủy bỏ là vô căn cứ về mặt pháp lý và không thể biện minh được. Tất cả các nước cần tránh công nhận tình trạng bất hợp pháp này", Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong một tuyên bố.

Xem chi tiết

Thế giới

Vì sao Iran bất ngờ triệu hồi đại sứ tại Anh, Pháp và Đức?

Iran đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Anh, Pháp và Đức, sau khi các nước này khởi động cơ chế khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Tehran.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Iran ngày 27/9 cho biết Iran đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Anh, Pháp và Đức - được gọi chung là E3 - sau khi các nước này khởi động cơ chế khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Tehran.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran lên án quyết định kích hoạt cơ chế "phục hồi" của E3 là "vô trách nhiệm", đồng thời cho biết thêm rằng các đại sứ đã được triệu hồi về Tehran để tham vấn.

Xem chi tiết

