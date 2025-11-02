Iran tuyên bố sẽ không ngừng làm giàu uranium

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran sẽ không bao giờ ngừng làm giàu uranium bất chấp mọi áp lực từ Mỹ và các đồng minh của nước này.

RT đưa tin, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1/11 nói với Al Jazeera rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 6 không thể phá hủy chương trình làm giàu uranium "vì mục đích dân sự" của Iran.

"Một số vật liệu hạt nhân vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát nhưng công nghệ vẫn còn nguyên vẹn", ông Araghchi nói, khẳng định nước này sẽ không bao giờ ngừng làm giàu uranium.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Global Look Press.

Ngoại trưởng Araghchi nói thêm rằng Iran vẫn sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Mỹ thông qua các cuộc đàm phán gián tiếp, nhưng chỉ khi Washington ngừng đặt ra những điều mà ông mô tả là "điều kiện tiên quyết không thể chấp nhận được".

Ông Araghchi cũng nói rằng chương trình tên lửa của Iran không phải là vấn đề để thảo luận. "Sẽ thật ngốc nếu ai đó giao nộp vũ khí của họ", ông nói.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran do Oman làm trung gian đã bị đình chỉ sau khi Israel bắt đầu chiến dịch không kích vào Iran kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025.

Tháng trước, Liên minh Châu Âu (EU) và Anh đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt, vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA), đối với Iran. Kể từ đó, Tehran tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi JCPOA, vốn đã hết hiệu lực vào tháng 10.

