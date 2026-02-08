Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Israel ra mắt UAV cảm tử Spike Firefly hỗ trợ bộ binh hiệu quả

Spike Firefly là UAV cảm tử nhỏ gọn, linh hoạt, giúp bộ binh tấn công chính xác trong môi trường đô thị, rừng rậm, giảm thiểu rủi ro cho chiến sĩ.

Nguyễn Cúc

UAV cảm tử Maoz, còn được biết đến trên thị trường quốc tế với tên gọi Spike Firefly, đang nổi lên như một trong những hệ thống đạn bay lảng vảng cỡ nhỏ tiêu biểu cho xu hướng hiện đại hóa hỏa lực cấp phân đội bộ binh. Do tập đoàn quốc phòng Israel Rafael Advanced Defense Systems phát triển, hệ thống này được thiết kế nhằm kết hợp trinh sát, lựa chọn mục tiêu và tấn công chính xác trong một nền tảng gọn nhẹ, cơ động cao.

Khác với tên lửa dẫn đường truyền thống, Maoz/Spike Firefly thuộc nhóm loitering munition - đạn bay lảng vảng có thể tiêu hao, được điều khiển trực tiếp bởi người vận hành. UAV được phóng từ ống phóng cá nhân, nhanh chóng triển khai trên chiến trường và bay lảng vảng trong khu vực mục tiêu. Chỉ khi người điều khiển xác nhận mục tiêu hợp lệ, hệ thống mới tiến hành tấn công, qua đó giảm thiểu nguy cơ đánh nhầm và thiệt hại ngoài ý muốn.

z7506900211274-c37e8b74ed142a680113a915ab9e803d.jpg
Ảnh mô hình trưng bày Spike Firefly - minh hoạ kiểu dáng UAV cảm tử
﻿(kích thước nhỏ, rotor đồng trục)

Spike Firefly, còn được Rafael định danh là L-Spike 1x, được tối ưu cho nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp bộ binh, lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị cơ động nhẹ. Hệ thống đặc biệt phù hợp với môi trường tác chiến đô thị, rừng rậm hoặc địa hình phức tạp – nơi các phương tiện trinh sát truyền thống và hỏa lực gián tiếp gặp nhiều hạn chế. Nhờ kích thước nhỏ gọn và độ ồn thấp, UAV có thể tiếp cận mục tiêu ở cự ly gần mà khó bị phát hiện.

Một trong những ưu điểm then chốt của Spike Firefly là khả năng truyền hình ảnh thời gian thực về trạm điều khiển. Người vận hành có thể quan sát trực tiếp khu vực mục tiêu, đánh giá tình huống chiến thuật và đưa ra quyết định tấn công hoặc hủy nhiệm vụ ngay trong quá trình bay. Tính năng “con người trong vòng lặp” (man-in-the-loop) này giúp hệ thống duy trì mức độ kiểm soát cao, đặc biệt quan trọng trong các chiến dịch tác chiến gần dân cư.

Theo các thông số được công bố, Spike Firefly có tầm hoạt động tối đa khoảng 5 km, tùy cấu hình nhiệm vụ và điều kiện tác chiến. UAV sử dụng động cơ điện, phù hợp cho các nhiệm vụ bay lảng vảng trong thời gian ngắn, hỗ trợ hỏa lực chính xác cho đơn vị tuyến đầu mà không cần gọi đến pháo binh hay không quân. Điều này giúp rút ngắn đáng kể chu trình phát hiện - tấn công - đánh giá thiệt hại trên chiến trường.

230920-spike-firefly-630x420.jpg
Đạn tuần kích/đạn bay lảng vảng Spike Firefly (ảnh: Rafael)

Hệ thống Maoz/Spike Firefly đã được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sử dụng trong thực chiến, bao gồm các chiến dịch tại Dải Gaza sau khi xung đột bùng phát từ tháng 10. Việc triển khai trong điều kiện chiến đấu thực tế giúp UAV này được đánh giá cao về độ tin cậy, khả năng tác chiến linh hoạt và hiệu quả trong các kịch bản cự ly gần.

Trong danh mục vũ khí của Rafael, Spike Firefly giữ vai trò đặc biệt khi bổ sung cho gia đình Spike – vốn nổi tiếng với các dòng tên lửa chống tăng dẫn đường – bằng một giải pháp UAV cảm tử nhỏ gọn, chi phí thấp hơn nhưng có giá trị chiến thuật cao. Sự phát triển của những hệ thống như Maoz/Spike Firefly phản ánh rõ xu hướng chiến tranh hiện đại, nơi UAV cảm tử ngày càng trở thành công cụ không thể thiếu để tăng hỏa lực chính xác cho các đơn vị cấp nhỏ, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ trên chiến trường.

Defence Blog
Link bài gốc Copy link
https://defence-blog.com/vietnam-signs-deal-for-israel-made-firefly-loitering-munition/
#UAV cảm tử #Spike Firefly #Maoz #loitering munition #UAV tự sát #Rafael

Bài liên quan

Quân sự

Iran lo lắng khi Mỹ trang bị hàng loạt UAV cảm tử

Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.

1-anh-the-war-zone.jpg
Căng thẳng tại Trung Đông leo thang, khi Mỹ triển khai loạt UAV cảm tử LUCAS, mô phỏng thiết kế Shahed‑136 của Iran, ngay sát vùng ảnh hưởng của Tehran. Động thái này cho thấy, Washington sẵn sàng đáp trả bằng sức mạnh công nghệ và số lượng lớn lên Iran, đặt quốc gia này vào thế phải đối phó với mối đe dọa UAV chưa từng có.
2-anh-xcom.jpg
LUCAS được thiết kế như một UAV giá rẻ, dễ sản xuất và tầm xa, với chi phí mỗi chiếc chỉ khoảng 35.000 USD, thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình hay UAV chiến đấu truyền thống. Việc Mỹ triển khai số lượng lớn các UAV kiểu Shahed mở ra kỷ nguyên mới trong chiến tranh chi phí thấp, số lượng nhiều thay cho sức mạnh cá thể.
Xem chi tiết

Quân sự

UAV cảm tử trút xuống miền Nam Nga, Crimea rung chuyển trong đêm

Ukraine mở đợt tấn công lớn chưa từng có nhắm vào miền Nam nước Nga, khiến hệ thống phòng không Nga phải hoạt động suốt đêm giữa hàng trăm vệt lửa UAV.

1-anh-reddit.jpg
Đêm 2/11, bầu trời miền Nam nước Nga bừng sáng bởi hàng trăm vệt sáng của máy bay không người lái Ukraine. Đây được xem là một trong những đợt tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào bán đảo Crimea và khu vực Krasnodar - hai địa bàn chiến lược then chốt trong phòng tuyến phía Nam của Nga.
2-anh-xcom.jpg
Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã đánh chặn tới 164 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong một đêm. Con số thực tế được cho là còn cao hơn, khi Kiev triển khai một loạt UAV xuất phát từ nhiều hướng, trong đó trọng tâm là vùng Biển Đen và Biển Azov.
Xem chi tiết

Quân sự

Ukraine tuyên bố phá hủy xe tăng trị giá 6 triệu USD của Nga

Đơn vị tác chiến UAV thuộc Trung đoàn 224 Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công gần đây của lực lượng đã phá hủy ít nhất hai xe tăng T-72 Nga.

1-6366.png
Trong thông báo của Trung đoàn Tấn công Độc lập 224 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, ít nhất hai xe tăng T-72 của Nga bị phá hủy trong các chiến dịch gần đây của đơn vị này. Ảnh: @Trung đoàn Tấn công Độc lập 224.
2-8032.png
Kèm theo đó là đoạn video do Tiểu đoàn Hệ thống Máy bay Không người lái (UAV) của Trung đoàn Tấn công Độc lập 224 đăng tải cho thấy hai xe tăng Nga bị phá hủy bởi máy bay không người lái cảm từ (UAV). Ảnh: @Trung đoàn Tấn công Độc lập 224.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới