Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Iran nói về biện pháp duy nhất giải quyết vấn đề hạt nhân

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghch cho biết vấn đề hạt nhân của Tehran chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 7/10 khẳng định rằng vấn đề hạt nhân của Tehran chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán.

"Không có giải pháp nào khác ngoài đàm phán", ông Araghchi viết trên mạng X.

iran1.png
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Anadolu.

Bộ trưởng Araghchi đưa ra tuyên bố này để đáp lại lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/10 rằng Washington "sẽ phải giải quyết vấn đề đó" nếu Iran khởi động lại chương trình hạt nhân của nước này.

Bộ trưởng Araghchi nói thêm không có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của ông Trump rằng Iran sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân "trong vòng một tháng".

Ngoại trưởng Iran lưu ý rằng khi bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân thứ 5 với Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff, ông đã nói rõ rằng không có vũ khí hạt nhân đồng nghĩa với việc vẫn sẽ có một thỏa thuận, nhưng khẳng định việc dỡ bỏ chương trình làm giàu uranium là một "lằn ranh đỏ" không thể đàm phán.

"Việc tiếp tục tính toán sai lầm về Iran và chương trình hạt nhân của đất nước chúng tôi sẽ không giải quyết được vấn đề gì", Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6/2025

Nguồn video: The Guardian
#Vấn đề hạt nhân Iran #Đàm phán hạt nhân #Chính sách Mỹ với Iran #Quan hệ Iran và Mỹ #Chương trình làm giàu uranium #Nguy cơ vũ khí hạt nhân Iran

Bài liên quan

Thế giới

Liên Hợp Quốc tái áp đặt lệnh trừng phạt, Iran phản ứng sao?

Iran đã lên án việc Liên Hợp Quốc khôi phục lệnh trừng phạt đối với Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Theo Times Of Israel, ngày 28/9, Iran lên án việc Liên Hợp Quốc khôi phục lệnh trừng phạt đối với Tehran là "bất hợp pháp", đồng thời tuyên bố sẽ đưa ra biện pháp đáp trả.

"Việc tái kích hoạt các lệnh trừng phạt đã bị hủy bỏ là vô căn cứ về mặt pháp lý và không thể biện minh được. Tất cả các nước cần tránh công nhận tình trạng bất hợp pháp này", Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong một tuyên bố.

Xem chi tiết

Thế giới

Điện đàm với ông Trump, Tổng thống Nga Putin nói gì?

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Putin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào các sân bay của Nga.

Theo CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/6 cho biết ông đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trong hơn một giờ đồng hồ, thảo luận về vụ tấn công mới nhất của Ukraine vào căn cứ không quân Nga cũng như các cuộc đàm phán hạt nhân với của Mỹ với Iran.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả Kiev vì cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hơn 40 máy bay ném bom của Nga.

Xem chi tiết

Thế giới

Iran ra điều kiện tái đàm phán về hạt nhân với Mỹ

Các nhà ngoại giao Iran đã thảo luận với chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc khôi phục đàm phán hạt nhân, kể cả đưa ra 7 điều kiện để bắt đầu quá trình, theo tờ báo Trung Đông.

Ông Biden đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc đảo ngược quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế JCPOA đã ký với Iran của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump năm 2018. Các quan chức trong chính quyền mới của ông Biden được cho đang lặng lẽ tiến hành các cuộc thương lượng với những đại diện Tehran.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới