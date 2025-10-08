Iran nói về biện pháp duy nhất giải quyết vấn đề hạt nhân

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghch cho biết vấn đề hạt nhân của Tehran chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 7/10 khẳng định rằng vấn đề hạt nhân của Tehran chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán.

"Không có giải pháp nào khác ngoài đàm phán", ông Araghchi viết trên mạng X.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Anadolu.

Bộ trưởng Araghchi đưa ra tuyên bố này để đáp lại lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/10 rằng Washington "sẽ phải giải quyết vấn đề đó" nếu Iran khởi động lại chương trình hạt nhân của nước này.

Bộ trưởng Araghchi nói thêm không có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của ông Trump rằng Iran sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân "trong vòng một tháng".

Ngoại trưởng Iran lưu ý rằng khi bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân thứ 5 với Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff, ông đã nói rõ rằng không có vũ khí hạt nhân đồng nghĩa với việc vẫn sẽ có một thỏa thuận, nhưng khẳng định việc dỡ bỏ chương trình làm giàu uranium là một "lằn ranh đỏ" không thể đàm phán.

"Việc tiếp tục tính toán sai lầm về Iran và chương trình hạt nhân của đất nước chúng tôi sẽ không giải quyết được vấn đề gì", Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh.

