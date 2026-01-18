iPhone 17e lộ diện, ứng viên iPhone giá rẻ đáng mua

Hà Nội

Số hóa

iPhone 17e được kỳ vọng trở thành iPhone “vừa túi tiền” đáng chú ý nhất, cân bằng giữa hiệu năng ổn định, thiết kế hiện đại và mức giá dễ tiếp cận.

iPhone 17e đang nổi lên như một quân bài chiến lược của Apple ở phân khúc iPhone giá rẻ, hướng đến người dùng ưu tiên sự ổn định và lâu dài.
Thay vì chạy đua công nghệ, Apple tập trung cải thiện trải nghiệm cốt lõi mà người mua iPhone phổ thông thực sự cần. (Ảnh: TT Technology)
Theo các tin đồn, iPhone 17e có thể được trang bị Dynamic Island, mang lại diện mạo hiện đại hơn hẳn so với thiết kế notch cũ. (Ảnh: Macrumors)
Việc bổ sung MagSafe giúp chiếc iPhone này kết nối tốt hơn với hệ sinh thái phụ kiện ngày càng phong phú của Apple.
Camera trước được kỳ vọng hỗ trợ Center Stage, tối ưu trải nghiệm gọi video và họp trực tuyến trong đời sống hằng ngày.
Dù chỉ sở hữu màn hình OLED 6,1 inch 60Hz và camera sau đơn 48MP, cấu hình này vẫn đủ đáp ứng nhu cầu phổ thông.
iPhone 17e được định vị dành cho người dùng đang sử dụng các mẫu iPhone cũ và muốn nâng cấp mà không cần flagship đắt đỏ. (Ảnh: MacRumors)
Nếu mức giá hợp lý, iPhone 17e hoàn toàn có thể trở thành một trong những mẫu iPhone giá rẻ thành công nhất của Apple.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
