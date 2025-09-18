Hà Nội

Số hóa

iOS 26 khiến iPhone nóng rực, tụt pin 'vèo vèo', Apple nói không sao

Như thường lệ, Apple công bố một tài liệu hỗ trợ mới, giải thích lý do phiên bản chính thức iOS 26 hao pin. Hãng cho rằng hiện tượng này chỉ vài hôm sẽ hết.

Tuệ Minh

iOS 26 hiện đã được phát hành cho người dùng iPhone, và trong một tài liệu hỗ trợ mới, Apple đã giải thích tầm quan trọng của các bản cập nhật phần mềm, đồng thời làm rõ những tác động tiềm tàng của chúng đến thời lượng pin và hiệu năng thiết bị.

Người dùng kêu than iOS 26 gây tụt pin, nóng máy hàng loạt.

Theo Apple, việc pin và hiệu năng của iPhone bị ảnh hưởng sau khi cập nhật là có thật, nhưng với hầu hết người dùng, tình trạng này sẽ không kéo dài.

Trong mục "Tác động đến hiệu năng và pin", Apple giải thích: "Ngay sau khi hoàn tất cập nhật, đặc biệt là một phiên bản lớn, bạn có thể nhận thấy ảnh hưởng tạm thời đến thời lượng pin và hiệu suất nhiệt. Điều này là bình thường, vì thiết bị của bạn cần thời gian để hoàn tất quá trình thiết lập trong nền, bao gồm việc lập chỉ mục dữ liệu và tệp để tìm kiếm, tải về các tài nguyên mới và cập nhật ứng dụng.

Các tính năng mới rất thú vị và giúp bạn khai thác sản phẩm Apple tốt hơn, dù một vài tính năng có thể đòi hỏi thêm tài nguyên từ thiết bị. Tùy thuộc vào cách sử dụng của mỗi cá nhân, một số người dùng có thể nhận thấy tác động nhỏ đến hiệu năng và/hoặc thời lượng pin..."

Về cơ bản, Apple đang nêu ra hai điều:

- Việc iPhone tụt pin nhanh hơn và nóng lên tạm thời sau khi cập nhật một phiên bản phần mềm lớn là điều hoàn toàn bình thường.

- Cũng có khả năng xảy ra ảnh hưởng lâu dài đến hiệu năng và/hoặc thời lượng pin nếu người dùng thường xuyên sử dụng các tính năng mới "đòi hỏi nhiều tài nguyên từ thiết bị".

Apple lý giải rằng hiện tượng tụt pin, nóng máy vài ngày sẽ...tự hết.

Điều này không gây ngạc nhiên cho những ai đã có kinh nghiệm cập nhật phần mềm iPhone, nhưng đây là lần đầu tiên Apple chính thức giải thích cặn kẽ lý do đằng sau.

Điểm mấu chốt ở đây là sau khi cài đặt iOS 26 hay bất kỳ bản cập nhật lớn nào khác, sẽ có một khoảng thời gian ban đầu mà các tác vụ nền hoạt động mạnh, gây áp lực lên thiết bị của bạn. Tình trạng này sẽ ổn định và trở lại bình thường sau một hoặc hai ngày.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng thời lượng pin bị ảnh hưởng liên tục nếu bạn sử dụng nhiều các tính năng mới đặc biệt "ngốn" tài nguyên. Như Apple đã nói, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào "cách sử dụng của mỗi cá nhân", nhưng đó là một khả năng có thể xảy ra.

