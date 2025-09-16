iPhone 17 Pro Max lần đầu đuổi kịp các flagship Android

Hà Nội

Số hóa

Sau nhiều năm bị chê tụt hậu, iPhone 17 Pro Max cuối cùng cũng đạt thông số sánh ngang Android với RAM 12GB, pin hơn 5000mAh và camera zoom ấn tượng.

Thiên Trang (TH)
Trong nhiều năm, iPhone thường bị đem ra so sánh và thua kém Android về thông số kỹ thuật.
Với iPhone 17 Pro Max, Apple đã nâng RAM lên 12GB, ngang bằng nhiều mẫu Android cao cấp.
Máy còn có tùy chọn bộ nhớ trong lên tới 2TB, vượt qua nhiều đối thủ trong cùng phân khúc.
Pin 5.088mAh trên bản eSIM giúp iPhone lần đầu bước vào “câu lạc bộ 5000mAh”.
Đây là nâng cấp lớn so với iPhone 16 Pro Max và đủ sức cạnh tranh với Galaxy S25 Ultra.
Hệ thống camera tele 48MP mang đến khả năng zoom quang học 4x và zoom chất lượng quang 8x.
Các cải tiến này giúp iPhone 17 Pro Max tiệm cận, thậm chí vượt qua một số flagship Android.
Cuộc đua iPhone và Android sẽ còn tiếp diễn, nhưng giờ Apple đã không còn là kẻ tụt lại phía sau.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
#iPhone 17 Pro Max #flagship Android #RAM 12GB #pin 5000mAh #camera zoom 8x #Apple

