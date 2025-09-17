Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
10 cài đặt tiết kiệm pin iPhone giúp máy trụ cả ngày

Số hóa

10 cài đặt tiết kiệm pin iPhone giúp máy trụ cả ngày

Pin iPhone yếu không còn là nỗi lo nếu bạn biết 10 mẹo cài đặt sau. Chỉ vài thao tác đơn giản, chiếc iPhone của bạn sẽ hoạt động bền bỉ suốt cả ngày.

Thiên Trang (TH)
Màn hình luôn bật khiến iPhone tiêu tốn năng lượng liên tục, hãy tắt tính năng này để tiết kiệm pin.
Màn hình luôn bật khiến iPhone tiêu tốn năng lượng liên tục, hãy tắt tính năng này để tiết kiệm pin.
Giới hạn tần số quét màn hình xuống 60Hz giúp giảm tiêu hao điện năng mà vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định.
Giới hạn tần số quét màn hình xuống 60Hz giúp giảm tiêu hao điện năng mà vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định.
Tắt phản hồi xúc giác bàn phím sẽ loại bỏ hàng nghìn lần rung không cần thiết mỗi ngày.
Tắt phản hồi xúc giác bàn phím sẽ loại bỏ hàng nghìn lần rung không cần thiết mỗi ngày.
Xóa các widget không cần thiết trên màn hình khóa và chính để giảm hoạt động ngầm.
Xóa các widget không cần thiết trên màn hình khóa và chính để giảm hoạt động ngầm.
Tắt làm mới ứng dụng trong nền giúp ngăn các app tự động cập nhật khi không sử dụng.
Tắt làm mới ứng dụng trong nền giúp ngăn các app tự động cập nhật khi không sử dụng.
Hạn chế hoạt động trực tiếp trên màn hình khóa để giảm tải cho hệ thống và tiết kiệm pin.
Hạn chế hoạt động trực tiếp trên màn hình khóa để giảm tải cho hệ thống và tiết kiệm pin.
Nếu không dùng Siri thường xuyên, hãy tắt “Hey Siri” để tránh việc máy luôn lắng nghe.
Nếu không dùng Siri thường xuyên, hãy tắt “Hey Siri” để tránh việc máy luôn lắng nghe.
Giảm thông báo từ các ứng dụng không quan trọng giúp hạn chế việc màn hình sáng lên liên tục.
Giảm thông báo từ các ứng dụng không quan trọng giúp hạn chế việc màn hình sáng lên liên tục.
Tắt AirDrop khi không dùng để tránh việc iPhone liên tục quét thiết bị xung quanh.
Tắt AirDrop khi không dùng để tránh việc iPhone liên tục quét thiết bị xung quanh.
Chủ động ngắt Wi-Fi, Bluetooth và dữ liệu di động khi không cần thiết để kéo dài thời lượng pin.
Chủ động ngắt Wi-Fi, Bluetooth và dữ liệu di động khi không cần thiết để kéo dài thời lượng pin.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#tiết kiệm pin iPhone #pin iPhone yếu #cài đặt tiết kiệm pin #mẹo sử dụng iPhone #pin kéo dài iPhone

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT