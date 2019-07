Vừa ra mắt gây bão, mạng xã hội GAPO liên tục dính lỗi

Cho tới sáng 24/7, người dùng mới vẫn có thể đăng ký tạo tài khoản và truy cập mạng xã hội Gapo, nhưng gặp phải rất nhiều lỗi. Hiện Gapo.vn phiên bản web không thể hoạt động, Gapo chỉ làm việc trên ứng dụng nền tảng iOS và Android. Do quá nhiều người cùng truy cập, nên việc tạo tài khoản diễn ra rất khó khăn. Sau khi đã tạo tài khoản thành công, người dùng cũng không thể đăng bài, post ảnh hay video. Ứng dụng liên tục đòi cập nhật thông tin cá nhân: ảnh đại diện, ngày sinh, giới tính… Nhưng người dùng vừa thao tác lưu thông tin xong, thì Gapo lại tiếp tục đòi nhập lại từ đầu. Thậm chí, thiết bị cũng không thể tải được các nội dung để tương tác. New feed bên trong ứng dụng hoàn toàn trống trơn. Ngay sau đó, Gapo đã phải thông báo tạm ngưng toàn bộ hệ thống để nâng cấp, sửa lỗi. Mạng xã hội Gapo do Công ty Cổ phần Công nghệ Gapo sáng lập, tuy nhiên, ứng dụng này lại hiển thị tên tác giả trên Google Play và Apple AppStore là Minh Chu Duc (Chu Minh Đức). Hiện ứng dụng được đánh giá mức 3,4/5 sao tại Google Play và 3,6/5 sao trên Apple AppStore. Nhiều người dùng liên tục phàn nàn về các lỗi gặp phải. Gapo được G-Capital rót 500 tỷ đồng vốn đầu tư trong giai đoạn 1, với mục tiêu đạt được 50 triệu người dùng. Nó cũng tương đương với số lượng người dùng Facebook tại Việt Nam. Gapo được giới thiệu là mạng xã hội xây dựng hoàn toàn bởi người Việt Nam. Theo Giám đốc Chiến lược Gapo, ông Dương Vi Khoa, mạng xã hội này sẽ chia sẻ doanh thu với người dùng, giống như cách YouTube đang thực hiện. Đây là điểm khác biệt so với Facebook. Xác định sẽ đối mặt với đối thủ khó chơi Facebook, Gapo trước tiên chỉ nhắm vào thị trường trong nước. Mạng xã hội Việt Nam này cũng học hỏi Facebook, trang bị đội ngũ kiểm duyệt, chức năng lọc từ khóa và tin xấu đã được người dùng report. Trong tương lai, mạng xã hội này sẽ dùng trí tuệ nhân tạo AI và áp dụng các thuật toán machine learning tiên tiến, để tự động kiểm duyệt cả văn bản, video và hình ảnh, loại bỏ những nội dung không phù hợp. Video Gapo là gì mà hot vậy? - Nguồn: Nghe nhìn Việt Nam@Youtube

