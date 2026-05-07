Mở 10 tab cùng lúc, Brave thắng sốc cả Chrome

Bài thử nghiệm mở 10 tab trên 6 trình duyệt phổ biến cho thấy Chrome không còn là lựa chọn tối ưu về RAM, còn Brave bất ngờ dẫn đầu hiệu năng.

Thiên Trang (TH)
Một bài thử nghiệm mới trên Windows 11 đang khiến cộng đồng công nghệ bất ngờ khi Brave Browser vượt mặt hàng loạt đối thủ để trở thành trình duyệt tiết kiệm RAM nhất. (Ảnh: MUO)
Bài test được thực hiện trên laptop Asus Zenbook S14 với chip Intel Core Ultra 7 và 32GB RAM, sử dụng cùng lúc 10 website nặng như YouTube, Gmail, Twitch, Google Maps và Canva trên 6 trình duyệt khác nhau.
Các cái tên tham gia gồm Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Vivaldi và Brave.
Kết quả cho thấy Edge là trình duyệt “ngốn RAM” nhất với mức tiêu thụ khoảng 3,5GB do tích hợp hàng loạt tính năng AI và dịch vụ chạy nền như Copilot hay Startup Boost.(Ảnh: MUO)
Firefox cũng gây bất ngờ khi chiếm tới 3,4GB RAM dù vốn nổi tiếng là trình duyệt nhẹ, trong khi Chrome tiêu thụ khoảng 2,7GB và có hiệu năng tốt hơn kỳ vọng của nhiều người dùng.
Tuy nhiên, Brave mới là cái tên tạo cú sốc lớn khi chỉ sử dụng khoảng 2,2GB RAM nhờ khả năng chặn quảng cáo, tracker và script ngay từ cấp độ mạng.
Theo chuyên gia thử nghiệm, việc loại bỏ sớm các thành phần không cần thiết giúp Brave giảm tải đáng kể cho CPU và RAM, đặc biệt khi người dùng mở nhiều tab cùng lúc.
Dù sự chênh lệch khó nhận ra trên các máy tính 16GB RAM trở lên, kết quả này vẫn cực kỳ quan trọng với laptop phổ thông hoặc thiết bị cấu hình thấp, nơi hiệu năng trình duyệt có thể quyết định toàn bộ trải nghiệm sử dụng.(Ảnh: MUO)
