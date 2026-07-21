[INFOGRAPHIC] TTArtisan AF 50mm F1.8 Neo, Lens AF Full-frame giá cực rẻ!

TTArtisan AF 50mm F1.8 Neo gây chú ý với mức giá chỉ hơn 2 triệu đồng nhưng vẫn sở hữu lấy nét tự động, khẩu lớn F1.8 và hỗ trợ nhiều ngàm máy ảnh full-frame.
Hyundai đang tiến gần hơn tới việc gia nhập phân khúc SUV địa hình khung gầm rời (body-on-frame) khi một mẫu xe thiết kế mới đăng ký bằng sáng chế tại Ấn Độ.
Thay vì chạy đua trình diễn công nghệ, ngành robot Trung Quốc đang chuyển hướng sang những sản phẩm thực dụng, sẵn sàng vận hành trong môi trường thực tế.
Hyundai đang tiến gần hơn tới việc gia nhập phân khúc SUV địa hình khung gầm rời (body-on-frame) khi một mẫu xe thiết kế mới đăng ký bằng sáng chế tại Ấn Độ.
Hiện tượng "smartphone pinky" đang gây tranh cãi trên mạng xã hội khi nhiều người cho rằng cầm điện thoại lâu năm có thể làm ngón út biến dạng. Sự thật ra sao?
Vừa được chính thức ra mắt tại Việt Nam, Kymco People R 125 có giá đắt hơn đối thủ Honda SH 125i dù kém xe về nhận diện thương hiệu lẫn mạng lưới đại lý.
Nếu được thông qua, Wuling Bingo Pro sẽ là mẫu hatchback thuần điện giá rẻ của Chevrolet cho các thị trường toàn cầu, mở rộng danh mục xe điện của thương hiệu.
Một vụ tai nạn liên hoàn tại Thành Đô, Trung Quốc đã khiến chiếc xe điện BYD Qin Plus DM-i cháy rụi, rất may tài xế và hành khách trên xe đã kịp thoát ra ngoài.
Freelander 8 tại Trung Quốc tích hợp kiến trúc điện cao áp, hệ động lực điện với máy xăng sạc pin (EREV) lăn bánh tới 221km chưa cần tới động cơ đốt trong.
Mạo danh công an, giáo viên gọi điện thông báo lỗi mã định danh học sinh đang trở thành chiêu lừa đảo mới nhắm vào phụ huynh mùa tuyển sinh.
Với khối tài sản 36 tỷ USD, Liang Wenfeng - nhà sáng lập DeepSeek - đã vượt các lãnh đạo OpenAI và Anthropic để trở thành tỷ phú AI giàu nhất thế giới.
Trung Quốc vừa ban hành quy định đầu tiên trên thế giới nhằm kiểm soát AI có cảm xúc, cấm chatbot đóng vai bạn trai, bạn gái ảo với trẻ em.
Google Maps đang thử nghiệm nâng cấp mới với AI Gemini, cho phép người dùng đặt câu hỏi ngay trong quá trình tìm đường để nhận gợi ý lộ trình thông minh hơn.
Hãng siêu xe Bugatti vừa hoàn thiện bàn giao chiếc Mistral thứ 99, cũng là mẫu xe thương mại cuối cùng sở hữu động cơ W16 tăng áp kép bốn turbo dung tích 8.0L.
VinFast vừa chính thức ra mắt bộ đôi xe máy điện cao cấp Kinet và Kyo 2026 tại Việt Nam với các lựa chọn kèm pin hoặc thuê pin, đổi linh hoạt tại trạm.
Google vô tình đăng tải toàn bộ dòng sản phẩm Pixel 11 lên Amazon, qua đó tiết lộ giá bán, cũng như mọi thông số sớm hơn một tháng trước ngày ra mắt.
Hyundai Tucson 2027 được cho là sẽ có màn "lột xác" toàn diện. Những hình ảnh dựng (render) vừa được công bố hé lộ một diện mạo lấy cảm hứng rõ nét từ SantaFe.
Màn hình di động Lenovo L16 sở hữu thiết kế siêu mỏng chỉ 7mm cùng chân đế tích hợp tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi làm việc di động.
Hiện tượng sọc xanh từng gây lo ngại trên smartphone Samsung nay được ghi nhận xuất hiện trên Galaxy Watch 4 và Galaxy Fit 3.
Mẫu xe SUV Honda Prologue đã chính thức bị khai tử trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản tạm thời từ bỏ ôtô điện chạy pin (BEV) tại thị trường Mỹ.
Toyota thừa nhận RAV4 thế hệ mới có thể đã đẩy quá xa xu hướng chuyển các chức năng lên màn hình cảm ứng và không loại trừ khả năng đưa một số nút bấm trở lại.
Chiếc Hyundai Palisade XRT Pro được tinh chỉnh bởi bộ phận N Performance, nó không chỉ sở hữu diện mạo hầm hố mà còn gây ấn tượng bởi khả năng tải đồ.