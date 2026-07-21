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[INFOGRAPHIC] TTArtisan AF 50mm F1.8 Neo, Lens AF Full-frame giá cực rẻ!

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] TTArtisan AF 50mm F1.8 Neo, Lens AF Full-frame giá cực rẻ!

TTArtisan AF 50mm F1.8 Neo gây chú ý với mức giá chỉ hơn 2 triệu đồng nhưng vẫn sở hữu lấy nét tự động, khẩu lớn F1.8 và hỗ trợ nhiều ngàm máy ảnh full-frame.

Thiên Trang
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