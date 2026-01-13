Năng lực đặc biệt của loài cá heo có màu sắc giống hệt gấu trúc

Giữa vùng biển lạnh Nam Bán Cầu, cá heo Commerson (Cephalorhynchus commersonii) nổi bật với màu sắc tương phản và tập tính đặc biệt hiếm thấy.
Ferrari 849 Testarossa sắp được đưa về Việt Nam là phiên bản mới nhất của hãng xe ngựa chồm, xe sử dụng động cơ plug-in hybrid tạo ra 1.036 mã lực.
Bộ đôi OPPO Reno15 và Reno15 Pro trình làng đầu 2026 với thiết kế mưa sao băng, camera 200MP và hiệu năng đồ họa vượt kỳ vọng.
Ferrari 849 Testarossa sắp được đưa về Việt Nam là phiên bản mới nhất của hãng xe ngựa chồm, xe sử dụng động cơ plug-in hybrid tạo ra 1.036 mã lực.
Một tảng đá dựng đứng có khắc hình khuôn mặt người niên đại 12.000 năm đã được tìm thấy lần đầu tiên tại Karahantepe.
Sam được nhiều khán giả khen như teen girl khi diện 'cây' đồ màu trắng hồng. Con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh - Hạt Dẻ khoe dáng với quả bóng rổ.
Những ngày này, làng hoa khắp 3 miền từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM...đều chạy nước rút chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán - vụ hoa lớn nhất trong năm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 14/1, Xử Nữ dễ hút tài lộc nhưng phải có sự chuẩn bị mới vượng lên. Cự Giải nên tích cực hợp tác với người khác.
Biệt thự "dưỡng già" của Huyền Baby và bạn thân ở Đà Lạt, mang phong cách châu Âu với thiết kế hiện đại, nguy nga hệt như một tòa dinh thự.
Chatbot Grok của Elon Musk bị tố cho phép tạo ảnh “lột đồ kỹ thuật số”, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an toàn AI và quyền riêng tư.
Trong bộ ảnh mới nhất trong trang phục thi đấu bóng rổ, con gái út MC Quyền Linh - Hạt Dẻ đốn tim fan bởi diện mạo năng động nhưng vẫn đầy cuốn hút.
Nam Du hút du khách với cảnh biển hoang sơ, đời sống chậm rãi và ẩm thực đặc sắc, là điểm đến lý tưởng để thư giãn và kết nối với thiên nhiên.
Tử vi dự đoán, trong 7 ngày tới có 3 con giáp được đánh giá là mát vía nhất, càng nhẫn nại càng dễ giàu lên bền vững.
Nằm trên đảo Borneo, Vườn quốc gia Kinabalu (Malaysia) là nơi hội tụ địa chất cổ xưa, đa dạng sinh học và văn hóa bản địa đặc sắc.
Ở tuổi 48, mẹ Doãn Hải My gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, gu thời trang tinh tế và phong thái hiện đại được ví như “chị gái” của con gái cưng.
Mộ của một chiến binh Thracian và con ngựa của ông ấy được tìm thấy, ước tính có niên đại từ nửa sau thế kỷ thứ 2 Trước Công Nguyên.
Các nhà khoa học đã phát hiện một loài sứa mới có màu xanh lam ở ngoài khơi Nhật Bản làm môi trường biển đang bị ảnh hưởng nặng nề.
Lexus đã ra mắt bản facelift của mẫu sedan IS tại Nhật. Tuy nhiên khác với phần còn lại của thế giới, xe sẽ có một bản đặc biệt mang tên F Sport Mode Black V.
Dù không phải sân khấu chính của smartphone, CES 2026 vẫn chứng kiến hàng loạt mẫu điện thoại gập, flagship và ý tưởng lạ định hình xu hướng 2026.
Romania đang trải qua một đợt rét đậm trong mùa đông, với tuyết rơi dày, sương giá kéo dài và nhiệt độ cực thấp ở nhiều vùng trên khắp cả nước.
KTM đã mở rộng dòng sportbike tại Ấn Độ với việc ra mắt mẫu RC 160, xe được định vị dưới RC 200 và RC 390, RC 160 chia sẻ động cơ và các bộ phận với 160 Duke.
Về cơ bản, Fiat Qubo L 2026 là mẫu xe MPV "chị em" với Citroen Berlingo và Peugeot Rifter (cả hai đều được sản xuất dưới cùng một thương hiệu Stellantis).