Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Năng lực đặc biệt của loài cá heo có màu sắc giống hệt gấu trúc

Giải mã

Năng lực đặc biệt của loài cá heo có màu sắc giống hệt gấu trúc

Giữa vùng biển lạnh Nam Bán Cầu, cá heo Commerson (Cephalorhynchus commersonii) nổi bật với màu sắc tương phản và tập tính đặc biệt hiếm thấy.

T.B (tổng hợp)
Cá heo Commerson có màu sắc đen trắng cực kỳ tương phản. Thân trước và đuôi mang màu đen đậm, phần giữa trắng tinh tạo cảm giác như được “vẽ” bằng mực, khiến loài cá heo này dễ nhận diện nhất trong họ cá heo. Sự tương phản này có thể hỗ trợ ngụy trang trong làn nước nhiều ánh sáng phản xạ. Ảnh: Pinterest.
Cá heo Commerson có màu sắc đen trắng cực kỳ tương phản. Thân trước và đuôi mang màu đen đậm, phần giữa trắng tinh tạo cảm giác như được “vẽ” bằng mực, khiến loài cá heo này dễ nhận diện nhất trong họ cá heo. Sự tương phản này có thể hỗ trợ ngụy trang trong làn nước nhiều ánh sáng phản xạ. Ảnh: Pinterest.
Chúng còn được gọi là “gấu trúc của đại dương”. Biệt danh này xuất phát từ màu sắc đặc trưng tương tự gấu trúc, khiến Commerson trở thành loài cá heo được du khách và giới nghiên cứu đặc biệt yêu thích. Ảnh: Pinterest.
Chúng còn được gọi là “gấu trúc của đại dương”. Biệt danh này xuất phát từ màu sắc đặc trưng tương tự gấu trúc, khiến Commerson trở thành loài cá heo được du khách và giới nghiên cứu đặc biệt yêu thích. Ảnh: Pinterest.
Loài cá heo này sinh sống chủ yếu ở vùng biển lạnh cận Nam Cực. Cephalorhynchus commersonii phân bố quanh Patagonia, eo biển Magellan, quần đảo Falkland và vùng ven biển phía Nam Chile, Argentina – nơi có nhiệt độ nước thấp quanh năm. Ảnh: Pinterest.
Loài cá heo này sinh sống chủ yếu ở vùng biển lạnh cận Nam Cực. Cephalorhynchus commersonii phân bố quanh Patagonia, eo biển Magellan, quần đảo Falkland và vùng ven biển phía Nam Chile, Argentina – nơi có nhiệt độ nước thấp quanh năm. Ảnh: Pinterest.
Cá heo Commerson có kích thước khá nhỏ so với nhiều loài cá heo khác. Con trưởng thành thường dài khoảng 1,3–1,7 m và nặng dưới 70 kg, giúp chúng linh hoạt khi di chuyển trong vùng nước nông và ven bờ. Ảnh: Pinterest.
Cá heo Commerson có kích thước khá nhỏ so với nhiều loài cá heo khác. Con trưởng thành thường dài khoảng 1,3–1,7 m và nặng dưới 70 kg, giúp chúng linh hoạt khi di chuyển trong vùng nước nông và ven bờ. Ảnh: Pinterest.
Chúng nổi tiếng với khả năng bơi lội nhanh và nhào lộn linh hoạt. Cá heo Commerson thường bơi sát mũi tàu, xoay tròn, nhảy vọt khỏi mặt nước như đang “biểu diễn”, thể hiện mức độ hiếu động hiếm thấy. Ảnh: Pinterest.
Chúng nổi tiếng với khả năng bơi lội nhanh và nhào lộn linh hoạt. Cá heo Commerson thường bơi sát mũi tàu, xoay tròn, nhảy vọt khỏi mặt nước như đang “biểu diễn”, thể hiện mức độ hiếu động hiếm thấy. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu của chúng là cá nhỏ và động vật không xương sống. Chế độ ăn bao gồm cá trích, mực, giáp xác và sinh vật đáy, phản ánh vai trò quan trọng của chúng trong cân bằng sinh thái ven biển lạnh. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu của chúng là cá nhỏ và động vật không xương sống. Chế độ ăn bao gồm cá trích, mực, giáp xác và sinh vật đáy, phản ánh vai trò quan trọng của chúng trong cân bằng sinh thái ven biển lạnh. Ảnh: Pinterest.
Loài này có cấu trúc xã hội linh hoạt. Cá heo Commerson thường sống thành nhóm nhỏ từ 2–10 cá thể, đôi khi hợp thành nhóm lớn hơn khi săn mồi hoặc di chuyển, nhưng không hình thành đàn cố định lâu dài. Ảnh: Pinterest.
Loài này có cấu trúc xã hội linh hoạt. Cá heo Commerson thường sống thành nhóm nhỏ từ 2–10 cá thể, đôi khi hợp thành nhóm lớn hơn khi săn mồi hoặc di chuyển, nhưng không hình thành đàn cố định lâu dài. Ảnh: Pinterest.
Cá heo Commerson đối mặt với nhiều mối đe dọa từ con người. Ô nhiễm biển, mắc lưới đánh cá và biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nguồn thức ăn đang khiến số lượng loài này suy giảm tại một số khu vực. Ảnh: Pinterest.
Cá heo Commerson đối mặt với nhiều mối đe dọa từ con người. Ô nhiễm biển, mắc lưới đánh cá và biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nguồn thức ăn đang khiến số lượng loài này suy giảm tại một số khu vực. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Cá heo Commerson màu sắc đen trắng #Loài cá heo gấu trúc đại dương #Phân bố vùng biển lạnh Nam Cực #Khả năng bơi linh hoạt và nhào lộn #Chế độ ăn cá nhỏ và sinh vật đáy #Cấu trúc xã hội linh hoạt của cá heo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT