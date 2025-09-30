[INFOGRAPHIC] Kỳ Hân: Hành trình từ siêu mẫu đỉnh cao đến cuộc sống nội trợ

Không ồn ào, không náo nhiệt, đồi Măng Lin chinh phục du khách bởi vẻ đẹp bình dị với rừng thông xanh và biển mây bồng bềnh.
Nhiều nghệ sĩ: Bích Phương, Đan Trường, Wean Lê…đã rời lịch giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới để cùng hướng về bà con miền Trung.
Trúc Nhân bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt 2012, là học trò của Thu Minh. Mới đây, anh tậu xe hơn 5 tỷ đồng.
Trấn Thành chia sẻ hình ảnh mới và nhắn nhủ: “Bao lâu rồi ta chưa gặp nhau?”. Đàm Thu Trang dí dỏm cho rằng cô chính là người đẹp nhất nhà.
Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, Hoa hậu Thanh Thuỷ khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi xuất hiện với phong cách dịu dàng, chuẩn nữ chính phim Hàn.
Yến Nhi sẽ phải ‘dè chừng’ đại diện Venezuela, Brazil, Indonesia, CH Czech,Zambia...ở Miss Grand International 2025 - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2025.
Rapper Tiến Đạt cho biết, ca sĩ Phương Thanh luôn có mặt trong những cột mốc, thậm chí những lúc khủng khiếp trong đời anh.
Sức hấp dẫn của Trương Ngọc Ánh toát ra từ vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng gu thời trang hiện đại, trẻ trung.
Hoa hậu Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long có chuyến đi đến Bhutan - đất nước được mệnh danh là 'vương quốc hạnh phúc'.
Mừng sinh nhật Lý Hải, gia đình sáu thành viên khiến dân tình “tan chảy” với bộ ảnh đẹp chuẩn điện ảnh.
Trong bảng xếp hạng đầu tiên của chuyên trang sắc đẹp Missosology về cuộc thi Miss Grand International 2025, Hoa hậu Yến Nhi xếp thứ 18.
Từ những ngày tháng phụ mẹ bán xôi ở chợ, Phương Anh Đào giờ đây trở thành một trong những "ngọc nữ" tài năng của màn ảnh Việt.
2 nghệ sĩ Xuân Bắc và Thanh Hiền trò chuyện thân thiết khi gặp lại sau nhiều năm đóng cặp trong phim Sóng ở đáy sông.
Sau 10 năm kể từ chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?, bé Chip – con gái Mạnh Trường – nay trổ mã thành thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp, khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Annie Nguyễn – đương kim Miss Grand Business World 2025 đảm nhận vai trò đại sứ truyền thông của cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.
Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà thực hiện bộ ảnh gia đình nhân dịp đạo diễn Lật mặt đón tuổi mới. Ca sĩ Ông Cao Thắng chơi đùa cùng con gái.
Vẻ ngoài của mẹ đẻ Hoa hậu Giáng My ở tuổi ngoài 80 khiến nhiều người phải trầm trồ. Giáng My cho biết, mẹ là người bạn thân nhất.
Selena Gomez và Benny Blanco vừa tổ chức hôn lễ. Trước khi lấy chồng, Selena được mệnh danh là ‘công chúa Disney’, có khối tài sản ‘khủng’.
Nhà báo Lại Văn Sâm chia sẻ, mỗi lần đi quay hay tham gia sự kiện đều có vợ đồng hành. Mới đây, anh bức xúc vì bị mạo danh.
Nhã Phương gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất, kinh doanh. Ngoài ra, cô còn có tổ ấm hạnh phúc bên Trường Giang và các con.
Quỳnh Nga - Việt Anh thân thiết từ năm 2019. Mới đây, lộ hình ảnh ở phòng khám với Việt Anh, Quỳnh Nga nhanh chóng lên tiếng.