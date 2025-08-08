[INFOGRAPHIC] Bức tranh kinh tế Việt Nam 7 tháng đầu năm 2025

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, 7 tháng đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
iPhone 17 Air được cho là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, chỉ 5,5mm, đánh dấu sự tái định hình của Apple về mặt thẩm mỹ.
Gần đến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhu cầu tìm vé máy bay và khách sạn tăng cao, thậm chí có cơ sở lưu trú đã kín phòng.
Ngoài gói thầu thi công tầng hầm vừa trúng tại Trường Đại học Bách khoa, Công ty Minh Long từng tham dự và trúng nhiều gói thầu tại Ban QLDA quận 3,4,11...
Cá bò hòm đắt nhưng “hiếm có khó tìm”, có tiền cũng chưa chắc mua được, nhiều người phải đặt chỗ người quen trước mới có hàng.
Phí hoa hồng tăng "sốc" gấp 3 lần, người bán hàng trên TikTok Shop lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, hoang mang về lợi nhuận.
Hà Nội mất điện liên tục trong đêm nắng nóng kỷ lục, người dân nháo nhào thuê khách sạn tránh nóng, không tiếc cả triệu đồng để dễ chịu hơn.
Giá xăng 08/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
Giá vàng hôm nay 08/8 trên thị trường thế giới và trong nước đồng loạt bật tăng mạnh.
Dù có người trả tới 100 triệu cho 7 trái đu đủ lạ nhưng chủ nhân vẫn phân vân không biết nên bán hay không.
Việc cổ phiếu F88 được định giá lên tới 634.000 đồng khiến công ty này có mức vốn hóa vượt 5.200 tỷ đồng - gấp 63 lần số vốn điều lệ 83 tỷ đồng.
Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng đồng loạt tăng từ 15h hôm nay, trong đó RON 95 tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít.
Với mức giá chỉ rẻ bằng một phần mười cua hoàng đế và hương vị đậm đà, thịt chắc, ngọt, cù kỳ trở thành đặc sản được nhiều du khách mê mẩn.
Xuất thân từ gia tộc trâm anh thế phiệt của Hồng Kông, Điền Bắc Thần gây chấn động với phát ngôn 'người nghèo vẫn nghèo vì lười'.
Giá vàng hôm nay 07/8 trên thị trường thế giới quay đầu giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên và giới đầu tư tỏ ra thận trọng về vấn đề liên quan đến Fed.
Đằng sau bộ vest lịch lãm hay các phòng họp xa hoa, các CEO hàng đầu thế giới có những thói quen kỳ lạ, đôi khi cực đoan để duy trì hiệu suất làm việc.
Từng là loại quả mọc hoang trong rừng hoặc trồng làm hàng rào, ớt gió nay đã trở thành đặc sản được nhiều người săn lùng nhờ hương vị lạ.
Toàn bộ số thịt lợn của hai cơ sở là hàng trôi nổi, không giấy tờ, không rõ nguồn gốc. Sau khi thu mua về, đóng thành các khối để bán lại nhằm kiếm lời.
Người đang khởi động tòa tháp cao nhất Việt Nam, vượt cả Landmark 81 lại là một nữ doanh nhân người Việt bước sang tuổi 70.