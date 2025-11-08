[INFOGRAPHIC] Khổng Tú Quỳnh ca hát đóng phim đều gây chú ý

Nếu bỏ ra hơn 7,800 tỷ đồng để sở hữu penthouse Pagani Residence, bạn sẽ nhận ngay 2 siêu xe hàng thửa Pagani Utopia Roadster Miami Edition.
Dù đã bước sang tuổi 44 và ít xuất hiện trên màn ảnh, Lương Mạnh Hải vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong độ.
Đình Tú - Ngọc Huyền "xả" ảnh hôn lễ. Vợ chồng diễn viên Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh mừng con trai Mario tròn một tháng tuổi.
Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền là vợ diễn viên Đình Tú còn Nguyễn Ngọc Huyền kết hôn với Duy Minh - cháu trai nghệ sĩ Chí Trung.
Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu á hậu 2 Miss Earth 2025. Mới đây, mỹ nhân Việt đăng tải loạt ảnh đọ sắc các nàng hậu.
Đàm Thu Trang khiến cư dân mạng “tan chảy” khi chia sẻ loạt ảnh hai con Suchin và Sutin diện trang phục truyền thống Hanbok vô cùng đáng yêu.
Đêm nhạc “Lời ca còn mãi” tri ân những cống hiến của GS. NSND Trung Kiên diễn ra vào 20h ngày 16/11, tại Phòng Hòa Nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt Jack 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng, liên quan tới màn trình diễn phản cảm tại một chương trình gần đây.
Trang Instagram của Miss Universe 2025 đăng tải clip đại diện Việt Nam Hương Giang bên đại diện Philippines Maria Ahtisa Manalo.
Anh Đào - Anh Tuấn khoe món quà từ Ngọc Huyền - Đình Tú. "Giải đặc biệt trong một không gian đặc biệt", Anh Đào chia sẻ.
Ốc Thanh Vân khoe tạo hình vai diễn mới trong vở kịch "Nguyệt hạ". Hai con của Đàm Thu Trang đáng yêu khi mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc.
3 á hậu Miss Earth 2025: Soldis Vala Ivarsdottir, Trịnh Mỹ Anh và Waree Ngamkham gợi cảm không kém cạnh nhau.
Diễn viên Hoàng Phúc có ngày quay 2-3 phim thời kỳ hoàng kim. Hiện tại, anh gắn bó với doanh nhân Uyên Phương.
Huyền Trang – bà xã diễn viên Trọng Lân lấy lại vóc dáng gợi cảm. Tuy nhiên, phong cách ăn mặc táo bạo của cô lại khiến cư dân mạng tranh luận gay gắt.
Quách Ngọc Ngoan được đào tạo diễn xuất bài bản, góp mặt trong nhiều bộ phim, đoạt một số giải thưởng.
Trịnh Mỹ Anh cao 1m75, có số đo ba vòng 85-64-95cm. Trước khi đoạt á hậu 2 Miss Earth 2025, cô miệt mài thi nhan sắc.
Tại sự kiện ra mắt của Miss Universe 2025, Hương Giang diện đầm đuôi cá cúp ngực, tự tin trình diễn.
Tấn Beo có vợ đồng hành trong quá trình chống chọi bệnh tật. Nam diễn viên hiện tại có ba người con trai.
Nữ diễn viên Nguyễn Hương Giang đang tận hưởng cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng hơn cô 11 tuổi.
Bé Liam - con trai của ca sĩ Lam Trường và Yến Phương chào đời vào tháng 5/2025, có làn da trắng, gương mặt bụ bẫm.
Sau cuộc hôn nhân dang dở với nghệ sĩ Hồng Đào, Quang Minh tìm thấy bến đỗ bình yên bên vợ trẻ Tăng Khánh Chi – người đẹp kém anh 37 tuổi.