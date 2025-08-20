Hà Nội

"Công chúa dâu tây" Khổng Tú Quỳnh gợi cảm với bikini

Giải trí

"Công chúa dâu tây" Khổng Tú Quỳnh gợi cảm với bikini

Khổng Tú Quỳnh hiện tại theo đuổi hình tượng trưởng thành, quyến rũ. Mới đây, "công chúa dâu tây" khoe loạt ảnh bikini gợi cảm.

Thu Cúc (tổng hợp)
Khổng Tú Quỳnh sở hữu vóc dáng săn chắc, gợi cảm. Bởi vậy, nữ ca sĩ tự tin diện áo tắm bé xíu khi đi nghỉ dưỡng. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Khổng Tú Quỳnh sở hữu vóc dáng săn chắc, gợi cảm. Bởi vậy, nữ ca sĩ tự tin diện áo tắm bé xíu khi đi nghỉ dưỡng. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
"Công chúa dâu tây" khoe vòng một căng đầy hút mắt người đối diện. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
"Công chúa dâu tây" khoe vòng một căng đầy hút mắt người đối diện. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Nữ ca sĩ sinh năm 1991 hiện tại theo đuổi hình tượng trưởng thành, quyến rũ thay vì phong cách ngọt ngào, kín đáo như ngày mới vào nghề. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Nữ ca sĩ sinh năm 1991 hiện tại theo đuổi hình tượng trưởng thành, quyến rũ thay vì phong cách ngọt ngào, kín đáo như ngày mới vào nghề. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Cách đây không lâu, Khổng Tú Quỳnh gây chú ý khi khoe loạt ảnh diện váy yếm trong chuyến đi biển. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Cách đây không lâu, Khổng Tú Quỳnh gây chú ý khi khoe loạt ảnh diện váy yếm trong chuyến đi biển. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Nhiều khán giả tấm tắc khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm của "công chúa dâu tây" ở tuổi 34. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Nhiều khán giả tấm tắc khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm của "công chúa dâu tây" ở tuổi 34. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Cùng với thân hình nuột nà, Khổng Tú Quỳnh sở hữu làn da trắng mịn không tỳ vết. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Cùng với thân hình nuột nà, Khổng Tú Quỳnh sở hữu làn da trắng mịn không tỳ vết. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Nữ ca sĩ vẫn giữ được sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Nữ ca sĩ vẫn giữ được sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Theo Znews, cô từng là gương mặt người mẫu quen thuộc cho các báo, tạp chí tuổi teen. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Theo Znews, cô từng là gương mặt người mẫu quen thuộc cho các báo, tạp chí tuổi teen. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Các bài hát nổi bật của Khổng Tú Quỳnh gồm Tiệm bánh dâu tây, Xe buýt hai tầng, Vòng xoay ngựa gỗ, Từ trong ngày nắng, Cây lá và gió. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Các bài hát nổi bật của Khổng Tú Quỳnh gồm Tiệm bánh dâu tây, Xe buýt hai tầng, Vòng xoay ngựa gỗ, Từ trong ngày nắng, Cây lá và gió. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Sau Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Khổng Tú Quỳnh hoạt động trong nhóm Lunas từ năm 2024 cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby và Diệp Lâm Anh. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Sau Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Khổng Tú Quỳnh hoạt động trong nhóm Lunas từ năm 2024 cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby và Diệp Lâm Anh. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Không được đào tạo diễn xuất bài bản, Khổng Tú Quỳnh vẫn tham gia nhiều bộ phim như Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Thiên sứ 99, Tháng năm rực rỡ, Bán chồng. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Không được đào tạo diễn xuất bài bản, Khổng Tú Quỳnh vẫn tham gia nhiều bộ phim như Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Thiên sứ 99, Tháng năm rực rỡ, Bán chồng. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Khổng Tú Quỳnh kín tiếng về chuyện tình cảm sau khi chia tay Ngô Kiến Huy vào năm 2019. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
Khổng Tú Quỳnh kín tiếng về chuyện tình cảm sau khi chia tay Ngô Kiến Huy vào năm 2019. Ảnh: Instagram Khổng Tú Quỳnh.
