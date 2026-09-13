[INFOGRAPHIC] Dyson CameraJet, bàn chải điện có camera và AI

Dyson CameraJet biến bàn chải điện thành thiết bị chăm sóc răng thông minh với camera macro 100.000 pixel, AI nhận diện kẽ răng và tia nước hình nón.
Honda được cho là đang chuẩn bị đưa Avancier trở lại thị trường toàn cầu trong năm tài chính 2026. Mẫu SUV 7 chỗ này dự kiến được định vị ở nhóm cao cấp hơn.
Điểm benchmark rò rỉ cho thấy Exynos 2700 trên Galaxy S27 có bước tiến lớn về hiệu năng, với thiết kế 2 nm và cấu hình 10 lõi đáng chú ý.
Thỏa thuận bồi thường 18 tỷ USD khiến Meta chịu sức ép cải tổ, trong khi nhiều chuyên gia kêu gọi Mark Zuckerberg rời ghế CEO vì vấn đề an toàn trẻ vị thànhniên
Honda được cho là đang chuẩn bị đưa Avancier trở lại thị trường toàn cầu trong năm tài chính 2026. Mẫu SUV 7 chỗ này dự kiến được định vị ở nhóm cao cấp hơn.
Điện thoại nứt màn hình chưa chắc phải thay máy. Nhưng khi chi phí sửa chữa quá cao, máy xuống cấp hoặc hết hỗ trợ phần mềm, mua mới có thể hợp lý hơn.
Những mẫu xe chạy thuần xăng hoàn toàn biến mất khỏi top 10 ôtô bán chạy nhất Trung Quốc trong tháng 8/2026, khi bị xe điện lấn áp hoàn toàn.
AI Agent đang tự viết code, chạy thử và sửa lỗi, buộc lập trình viên chuyển từ người gõ lệnh sang thiết kế, giám sát và kiểm định phần mềm.
Thị trường ôtô điện cỡ nhỏ tại Việt Nam tiếp tục giảm giá sôi động tháng 9/2026. Đáng chú ý, mẫu xe điện Trung Quốc Wuling Bingo giảm tới 40 triệu đồng.
Đánh dấu 22 năm hợp tác giữa Lamborghini và lực lượng cảnh sát quốc gia Italy "Polizia di Stato", hãng siêu bò đã trao tặng siêu xe Temerario Polizia mới
xboom Buds Plus mang thiết kế tối giản đặc trưng LG, ANC hiệu quả, pin đến 30 giờ và chất âm thiên bass được tinh chỉnh cùng Will.I.Am.
Bộ sưu tập phiên bản giới hạn '100 Jahre Nürburgring' của BMW Motorrad chính thức ra mắt 3 dòng xe M1000RR, R và XR với màu sơn mới cùng các chi tiết đặc biệt.
iPhone 18 Pro và 18 Pro Max gây chú ý với chip A20 Pro 2nm, Dynamic Island nhỏ hơn, camera khẩu độ biến thiên và thời lượng pin tăng.
Mẫu sedan Hyundai Elantra thế hệ thứ tám sẽ lớn hơn và mạnh mẽ hơn so với tiền nhiệm, đồng thời vẫn giữ mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn tới 10%.
Vivo X500 Pro Max gây chú ý với ngoại hình độc đáo khi kết hợp báng cầm tay cùng ống kính tele rời, cảm biến BluePrint 900 và hệ thống chống rung CIPA 7.0.
Các mẫu mới của Apple Watch có cảm biến sức khỏe cải tiến, tính năng Readiness, Audio Intelligence, và khả năng đo nhịp tim liên tục.
Lỗ hổng cho phép kiểm sử dụng cuộc gọi WeChat để chiếm quyền điều khiển iPhone lẫn điện thoại Android buộc Tencent phải khắc phục khẩn cấp.
Freelander 8 của Chery Jaguar Land Rover đã có màn trình diễn đáng kinh ngạc khi lăn xuống từ dốc cao mà vẫn giữ được cấu trúc cabin và hoạt động bình thường.
Sau 19 năm iPhone chỉ có một hình dạng, iPhone Duo là lần đầu Apple đổi kiểu dáng. Đi kèm với bản lề là một loạt thứ chưa từng có trên iPhone.
Mẫu xe SUV BMW iX5 Hydrogen hoàn toàn mới đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo trước khi được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2028.
Doanh số Hyundai tại Việt Nam đạt gần 3.000 xe trong tháng 8/2026, đưa tổng lượng xe bán ra từ đầu năm lên hơn 31.500. Creta tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất.
iPhone 18 Pro có giá gần 39 triệu đồng tại Việt Nam, tương đương hơn 4 tháng thu nhập bình quân, trong khi người Singapore chỉ cần khoảng 1/3 tháng lương.