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[INFOGRAPHIC] Dyson CameraJet, bàn chải điện có camera và AI

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Dyson CameraJet, bàn chải điện có camera và AI

Dyson CameraJet biến bàn chải điện thành thiết bị chăm sóc răng thông minh với camera macro 100.000 pixel, AI nhận diện kẽ răng và tia nước hình nón.

Thiên Trang
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#Dyson #CameraJet #bàn chải điện #chăm sóc răng #AI #camera

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