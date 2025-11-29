Hà Nội

Sống Khỏe

5 thực phẩm 'vàng' giàu omega-3 giúp giảm khô mắt, cải thiện thị lực

Chế độ ăn giàu dinh dưỡng kết hợp uống đủ nước giúp bảo vệ mắt, giảm khô mỏi, tăng cường thị lực và phòng ngừa các bệnh thoái hóa mắt.

Vân Giang (Tổng hợp)

Chăm sóc mắt không chỉ nhờ ánh sáng, nghỉ ngơi hợp lý mà còn phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống.

104b12f5da5656080f47.jpg
Ảnh minh họa

Một số loại thực phẩm giàu dinh dưỡng không chỉ giúp cải thiện thị lực mà còn phòng ngừa các bệnh lý về mắt, đặc biệt là thoái hóa điểm vàng và khô mắt.

Hạt chia – bổ sung omega-3 và vitamin E

f0bbe5762cd5a08bf9c4.jpg
Ảnh minh họa

Không chỉ hạt óc chó, hạt chia cũng cung cấp omega-3 từ thực vật, giúp tăng cường sức mạnh cho các mô của mắt. Kết hợp với vitamin E, hạt chia góp phần bảo vệ mắt khỏi thoái hóa điểm vàng, giảm tình trạng khô và viêm mắt. Bạn có thể thêm hạt chia vào sữa chua, salad hoặc sinh tố để vừa bổ dưỡng vừa tiện lợi.

Hạnh nhân – “lá chắn” vitamin E cho mắt

Hạnh nhân là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ bảo vệ mắt khỏi các gốc tự do gây hại.

hanh-nhan.jpg
Ảnh minh họa

Người trưởng thành nên bổ sung khoảng 15 mg vitamin E mỗi ngày; trong 100 g hạnh nhân rang khô đã chứa gần 19 mg. Lượng vitamin E này có thể giúp phòng ngừa thoái hóa điểm vàng, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và bảo vệ các mô mắt khỏe mạnh.

Nước – “thực phẩm” đơn giản nhưng quan trọng

Cơ thể con người chiếm gần 75% là nước, việc cung cấp đủ nước hàng ngày rất quan trọng với mắt. Nước giúp duy trì độ ẩm, giảm khô và kích ứng, đồng thời hỗ trợ sản xuất nước mắt và đào thải độc tố. Thiếu nước có thể khiến mắt mỏi nhanh hơn, đặc biệt với những người thường xuyên làm việc với máy tính hoặc thiết bị điện tử.

Hạt óc chó – omega-3 từ thực vật

Hạt óc chó là một trong số ít thực phẩm thực vật giàu omega-3, dưỡng chất thiết yếu giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe các mô mắt.

e2cc75ffbc5c3002694d.jpg
Ảnh minh họa

Omega-3 còn tham gia vào việc cải thiện sản xuất nước mắt, giúp mắt luôn đủ ẩm, đồng thời bảo vệ mắt khỏi các tổn thương do tuổi tác. Tuy nhiên, hạt óc chó cũng giàu calo, nên mỗi ngày chỉ nên tiêu thụ khoảng một nắm.

Đậu phộng – chống oxy hóa và cải thiện thị lực

Đậu phộng không chỉ giàu vitamin E mà còn chứa kẽm, khoáng chất quan trọng hỗ trợ chức năng thị giác. Vitamin E trong đậu phộng giúp bảo vệ tế bào mắt khỏi các gốc tự do, trong khi kẽm có thể cải thiện khả năng nhìn cho những người mắc một số loại thoái hóa mắt. Đậu phộng rang ăn nhẹ hoặc trộn vào salad đều là những cách thưởng thức dễ dàng.

Một chế độ ăn cân bằng, kết hợp các loại hạt giàu vitamin E và omega-3 cùng việc uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp đôi mắt luôn khỏe mạnh, sáng rõ và phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến tuổi tác. Ngoài ra, việc duy trì thói quen nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc liên tục trước màn hình cũng là yếu tố không thể thiếu.

