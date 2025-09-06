[INFOGRAPHIC] Các loại đồ uống không nên dùng cùng thuốc

Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình vừa cấp cứu một bé 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi naphazolin do uống nhầm.
Một sản phụ ở Quảng Ninh phải nhập viện cấp cứu do vỡ tử cung trên nền vết mổ cũ, nguy cơ sốc mất máu nặng, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi.
Ăn nhanh vài phút có thể tiết kiệm thời gian nhưng lại khiến dạ dày chịu áp lực, tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa và bệnh lý đường ruột.
Theo dinh dưỡng học và ẩm thực truyền thống, canh cua giàu đạm và tính hàn. Ăn muộn dễ gây đầy bụng, mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng giấc ngủ.
U quái có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh đến người già, có thể lành tính (không ung thư) hoặc ác tính (ung thư).
Liên quan vụ lái xe cứu thương thu 21 triệu đồng cho quãng đường 200 km, ngày 5/9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 quyết định sa thải 2 trường hợp.
Thay vì mạo hiểm với các sản phẩm và dịch vụ không rõ nguồn gốc, nam giới nên chủ động khám tại các cơ sở y tế uy tín nếu cảm thấy có dấu hiệu bất thường.
Liệt mặt nếu không được điều trị hợp lý, bệnh có thể để lại những di chứng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, co giật nửa mặt, viêm loét giác mạc….
Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây sốc phản vệ như thuốc, thức ăn, hoá chất, nọc côn trùng… nên cần nhận biết và xử trí sớm.
Một bệnh nhân nam 49 tuổi vừa được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cứu sống ngoạn mục sau khi bị ngừng tim, ngừng thở gần 40 phút.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cấp cứu cho bé trai nuốt 20 viên nam châm gây thủng ruột 8 lỗ.
Khi trẻ chẳng may nuốt nam châm, cha mẹ nhớ khai báo cho bác sĩ biết là bé bị nuốt nam châm để bác sĩ có cách xử lý đúng và kịp thời.
Dù đối mặt với những ca phẫu thuật khó khăn, hai bệnh nhân đều vượt qua nhờ sự tận tâm của các bác sĩ, chứng minh sức mạnh của y đức và niềm tin.
Nhân viên của Saigon Smile Medical khẳng định các sản phẩm được sử dụng đều đạt chứng nhận FDA, thậm chí còn tuyên bố rằng chứng nhận này rất “khó để đạt được”.
Bé trai chào đời nặng 6,2 kg thở khò khè, tím nhẹ môi và đầu chi, được chuyển sang Khoa Nhi để theo dõi.
Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người bệnh đã được phẫu thuật nối lại cẳng chân trong thời gian nhanh nhất có thể và ca mổ đã thành công tốt đẹp.
Tụ cầu vàng cư trú trên da khoảng 30% người lớn khỏe mạnh mà không gây bệnh, khi sức đề kháng kém, vi khuẩn này xâm nhập qua các vết thương hở, vết trầy xước.
Nhược cơ là một loại bệnh tự miễn dịch dẫn đến rối loạn dẫn truyền tại các điểm nối thần kinh - cơ làm giảm chức năng hoạt động của hệ cơ.
Bệnh nhân đau đầu nhẹ kéo dài, chụp CT và MRI, các bác sĩ phát hiện khối u màng não lớn, vị trí sàn sọ phức tạp cần can thiệp phẫu thuật.
Nếu biết cách xử lý kịp thời và đúng cách, bạn có thể giảm đau rát, ngứa ngáy và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị côn trùng đốt.