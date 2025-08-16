[INFOGRAPHIC] “Búp bê” Thanh Thảo có tất cả ở tuổi 48

Chỉ đăng tải những khoảnh khắc giản dị trong một buổi đi cafe, Nhật Linh vẫn nhận được “mưa lời khen” từ cư dân mạng bởi nhan sắc đằm thắm, xinh đẹp.
Chi Pu lăng xê mốt túi to hơn người được nhiều sao ưa chuộng năm nay. Ca sĩ Bảo Thy xuất hiện với outfit mát mẻ ngày hè.
Đúng ngày kỷ niệm 10 năm giành quán quân Sao mai, Thu Hằng đứng trên Quảng trường Cách mạng tháng Tám, hòa giọng cùng dàn nghệ sĩ hát bài Quốc ca thiêng liêng.
Nhân dịp sinh nhật, Hoa hậu Lương Thùy Linh thực hiện bộ ảnh đặc biệt bên mẹ - bà Nguyễn Thị Hương.
Ngọc Hân thực hiện bộ ảnh thời trang ấn tượng khi mang bầu 8 tháng, kỷ niệm 15 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.
Ở tuổi 31, ca nương Kiều Anh không chỉ ghi dấu với tài năng âm nhạc mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn, được chồng yêu chiều hết mực.
Mối quan hệ giữa hai ca sĩ Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu gây chú ý từ năm 2023.
Sau 3 ngày con gái chào đời, Ngô Thanh Vân - Huy Trần mới chia sẻ tin vui với gia đình hai bên.
Trọng Lân luôn túc trực khi Huyền Trang sinh con trai đầu lòng. Nam diễn viên khoe quý tử có đôi môi trái tim, hai má lúm đồng tiền.
Đàm Thu Trang và Diệp Lâm Anh là bạn thân từ ngày mới vào showbiz, đến nay vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.
Sự nghiệp, hôn nhân của ca sĩ Thu Phương luôn thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.
Sơn Tùng M-TP có không ít MV trăm triệu view, từng đóng phim, sáng lập và điều hành công ty giải trí.
Á hậu Lệ Hằng diện váy lụa trắng sang trọng, quyến rũ. Hương Tràm xinh đẹp, ngọt ngào trên sân khấu.
Hạnh Sino diện áo xẻ sâu khoe thềm ngực gợi cảm. Dù đã là mẹ hai con, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng và phong cách thời trang táo bạo.
Rima Thanh Vy sở hữu vóc dáng quyến rũ, gương mặt cuốn hút, đóng nhiều phim điện ảnh như: Cô dâu ma, Cám, Thanh Sói.
Maria Ahtisa Manalo mang 4 dòng máu: Philippines, Thụy Điển, Phần Lan và Tây Ban Nha. Sau Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025, cô thăng hạng nhan sắc.
Ca sĩ Tùng Dương được đào tạo ca hát bài bản, miệt mài hoạt động nghệ thuật và gặt hái nhiều thành công.
Nhiều khán giả tò mò cuộc sống hiện tại của tài tử xứ Hàn Song Seung Hun sau khi anh chia tay Lưu Diệc Phi vào năm 2018.
Ngô Kiến Huy có không ít bản hit, vai diễn ấn tượng. Bên cạnh đó, anh còn đoạt nhiều giải thưởng khi làm MC.
MC Thanh Mai xinh đẹp, duyên dáng khi xuất hiện trên "ghế nóng" cuộc thi MC nhí toàn quốc 2025. Cô đánh giá cao sự thể hiện của các thí sinh.
Ông bầu Dũng Taylor đăng tải hình ảnh bên Thu Phương và con gái, đồng thời cho biết, tin đồn ly hôn là không chính xác.