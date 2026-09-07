[INFOGRAPHIC] Bảo Ngọc cùng dàn mỹ nhân ghi dấu ấn tại đấu trường quốc tế

Mới đây, chiếc iCaur V27 mang biển số Lào đã xuất hiện tại Việt Nam. Đây là mẫu xe chạy động cơ điện mở rộng quãng đường (EREV) sắp phân phối chính hãng.
Chiêu Thư chia sẻ về những lần biểu diễn chưa như mong muốn và cách em học từ trải nghiệm trên sân khấu.
Dương Phương Thảo xuất sắc đăng quang Miss Galaxy Vietnam 2026 trong đêm chung kết tổ chức tại Mộc Châu, Sơn La, tối 5/9.
Sau khi làm mẹ, Hàn Hằng – bà xã vlogger Huyme nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Sau nhiều năm gắn bó với phim trường, Dollar Phát ngày càng tự tin trước máy quay và chủ động hơn khi tiếp cận nhân vật.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện nổi bật trong phần trình diễn mở màn chung kết Miss World 2026. Đại diện Việt Nam đã chắc suất Top 40 trước đêm thi.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Opal Suchata cùng nhiều mỹ nhân xuất hiện trên thảm xanh chung kết Miss World 2026 - Hoa hậu Thế giới 2026.
Tập mở màn mùa 5 đưa 6 thành viên trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nghề truyền thống miền Trung qua chuyến tàu di sản đầy thú vị và thử thách vui nhộn.
Từ vị trí thứ 5, Bảo Ngọc vươn lên số 1 trong bảng dự đoán cuối cùng của Missosology về Miss World 2026.
Theo đuổi những vai diễn nhiều thử thách, Hiền Ngô muốn khẳng định năng lực và tìm kiếm cơ hội mới sau nhiều năm làm nghề.
Trước chung kết Miss World 2026, Bảo Ngọc cùng đại diện Philippines, Nigeria, Pháp và nhiều thí sinh đang có thành tích đáng chú ý.
Nhan Phúc Vinh có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất. Mới đây, anh công khai cầu hôn, dành những món quà giá trị cho Khả Ngân.
Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh sau thời gian kín tiếng chuyện tình cảm. Nữ diễn viên từng được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.
Qua “Mùa hè năm ấy”, Hoàng Hải có thêm trải nghiệm thực tế về diễn xuất và hiểu hơn cách một đoàn phim vận hành.
Trước khi chia sẻ về “mái ấm nhỏ”, Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh từng nhiều lần xuất hiện bên nhau tại sự kiện và các hoạt động đời thường.
Bảo Ngọc diện thiết kế lấy cảm hứng từ thiếu nữ Tây Bắc, cùng 110 người đẹp Miss World 2026 trình diễn trang phục văn hóa.
Sau hơn một tháng sinh con đầu lòng, Thu Trang – bà xã diễn viên Tuấn Mõ gây chú ý với diện mạo tươi tắn cùng vóc dáng thon gọn.
11 tuổi, Amie Bảo An đã có khoảng 6 năm làm quen với trang điểm, đồng thời tham gia nhiều hoạt động trình diễn, chụp hình.
Tại Quảng trường 2/4, hơn 500 nhân sự làm việc xuyên đêm, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của sân khấu Miss World dài hơn 110m trước giờ đón khán giả.
Sau một thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh được khen ngợi bởi nhan sắc mặn mà, tri thức và cuộc sống gia đình viên mãn.
Gần 5 năm theo đuổi diễn xuất giúp Ngô Giang nhìn rõ hơn hướng đi, cách tiếp cận nhân vật và hình ảnh anh muốn xây dựng.