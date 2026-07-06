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[INFOGRAPHIC] 5 việc hộ kinh doanh phải hoàn thành trước ngày 31/7

Kinh doanh - Địa ốc

[INFOGRAPHIC] 5 việc hộ kinh doanh phải hoàn thành trước ngày 31/7

Ngày 31/7 là hạn chót để nhiều hộ, cá nhân kinh doanh hoàn thành các thủ tục về kê khai thuế, thông báo doanh thu và cập nhật thông tin với cơ quan thuế.

Thiên Anh
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#hộ kinh doanh #thủ tục thuế #kê khai #doanh thu #cơ quan thuế

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