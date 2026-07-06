[INFOGRAPHIC] 5 việc hộ kinh doanh phải hoàn thành trước ngày 31/7

Ngày 31/7 là hạn chót để nhiều hộ, cá nhân kinh doanh hoàn thành các thủ tục về kê khai thuế, thông báo doanh thu và cập nhật thông tin với cơ quan thuế.
Dù thiết kế tổng thể của mẫu Tank 300 2027 tại Trung Quốc gần như được giữ nguyên, mẫu xe SUV này sở hữu nền tảng khung gầm đã được tinh chỉnh đáng kể.
Thay vì những trào lưu trang trí bóng bẩy, người mua nhà hiện đại đang ưu tiên giải pháp tâm lý học không gian để tái tạo sự bình yên cho tổ ấm.
Kể từ ngày 15/8, người vay vốn qua kênh điện tử sẽ không còn bị giới hạn ở mức dư nợ 100 triệu đồng như trước.
Sau gần hai năm chuyển về sinh sống tại khu tái định cư Long Bửu 2 (phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh), nhiều hộ dân đã ổn định cuộc sống mới tại đây.
Giá xăng dầu giảm mạnh nhưng nhiều quán phở, bún, cơm vẫn chưa giảm giá do chi phí nguyên liệu, mặt bằng và vận hành còn ở mức cao.
Hệ thống giường nằm đầu tiên dành cho hành khách Economy – Air New Zealand đang thử giải bài toán lớn nhất của những chuyến bay siêu dài ở độ cao 10.000 mét.
Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điều hành giá hợp lý, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá hàng hóa tương ứng khi chi phí đầu vào giảm.
Đoạn clip nhóm du khách nước ngoài tham gia xây nhà tại miền Tây thu hút triệu lượt xem, tạo ra góc nhìn mới về sức hút của mô hình du lịch trải nghiệm văn hóa.
Dù sản lượng sụt giảm do thời tiết, vụ vải thiều 2026 vẫn thắng lớn toàn diện nhờ giá bán neo cao kỷ lục và sức mua nội địa tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ.
Sau nhiều năm ở nhà chăm sóc gia đình, không ít người U40 chật vật tìm việc khi trở lại thị trường lao động, buộc phải học kỹ năng mới để mưu sinh.
Sở hữu nhiều công dụng vượt trội đối với sức khỏe, hoa hồi đang trở thành mặt hàng đắt khách, được người dân lùng sục tìm mua tại thị trường nội địa.
Sáng ngày 2/7,Brand Finance đã công bố Bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam(Brand Finance Vietnam 100 2026).Vinamilk tiếp tục được xếp hạng AAA+.
Loại rau "quốc dân" có giá vài nghìn ở Việt Nam bỗng hóa mặt hàng xa xỉ tại nước ngoài, giá đắt gấp nhiều lần khiến nhiều người phải cân nhắc mỗi khi mua.
Không còn là đặc quyền của trẻ em, trào lưu mua đồ chơi "chữa lành" của phụ nữ trưởng thành đang đóng góp hơn một nửa mức tăng trưởng của toàn ngành.
Trận Bồ Đào Nha - Croatia tại vòng 1/32 World Cup 2026 chứng kiến cơn sốt vé. Giá vé chợ đen lên tới 18.500 euro, tương đương gần bằng 4 cây vàng.
Nguồn cung dồi dào cùng mức giá ngày càng bình dân đang giúp các loại hoa quả nhập khẩu tăng tốc chiếm lĩnh thị phần, tạo áp lực lớn lên nông sản trong nước.
Giữa cuộc đua công nghệ và kinh tế toàn cầu, lợi thế của Việt Nam có thể không nằm ở điều mới nhất mà ở những nền tảng cốt lõi: đất, nước và con người.
Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh trình Bộ Xây dựng chủ trương đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết, dài hơn 18km.
Ngân hàng Nhà nước nâng hạn mức vay giá trị nhỏ từ 100 lên 400 triệu đồng, áp dụng từ 15/8. Người vay không cần chứng minh tài chính hoặc phương án sử dụng vốn.
Không chỉ nâng tầm thẩm mỹ, các thiết kế nhà vườn kết hợp hồ bơi đang trở thành xu hướng kiến trúc hàng đầu nhờ kiến tạo không gian nghỉ dưỡng lý tưởng tại gia.
Dù hứng chịu nắng nóng kỷ lục trên 40°C, người dân châu Âu vẫn từ chối máy lạnh do rào cản từ luật bảo tồn di sản, chi phí đắt đỏ và tư duy sống xanh.