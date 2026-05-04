Bán hàng online, doanh thu bao nhiêu phải nộp thuế TNCN?

Quy định mới từ năm 2026 nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng, đặt ra yêu cầu minh bạch và tuân thủ cao hơn với cá nhân bán hàng online.

Hoạt động kinh doanh trên nền tảng số đang phát triển mạnh, kéo theo yêu cầu quản lý thuế ngày càng chặt chẽ. Theo quy định mới áp dụng từ năm 2026, cá nhân bán hàng online vẫn thuộc nhóm đối tượng kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế như các mô hình truyền thống.

Theo thông tin từ VTV, căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 141/2026/NĐ-CP, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), đồng thời không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Ngược lại, khi doanh thu vượt mốc 1 tỷ đồng/năm, cá nhân bán hàng online bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ thuế, bao gồm thuế TNCN và thuế GTGT, tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Việc nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm được đánh giá là thay đổi đáng chú ý trong chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, có hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ nằm dưới ngưỡng này, đồng nghĩa với việc được miễn nghĩa vụ thuế, góp phần giảm áp lực tài chính và khuyến khích hoạt động kinh doanh.

Điểm đáng lưu ý là cơ quan thuế xác định nghĩa vụ dựa trên tổng doanh thu trong năm, thay vì từng giao dịch riêng lẻ. Điều này đồng nghĩa với việc doanh thu từ nhiều kênh bán hàng như mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hay website cá nhân đều được cộng dồn để tính thuế.

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh, việc quản lý thuế cũng được tăng cường theo hướng số hóa. Các nền tảng bán hàng, đơn vị thanh toán và ngân hàng ngày càng tham gia vào quá trình cung cấp dữ liệu giao dịch, giúp cơ quan quản lý có cơ sở xác định doanh thu thực tế của người bán.

Cùng với đó, quy định về hóa đơn điện tử cũng được áp dụng đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng, nhằm minh bạch hóa dòng tiền và hạn chế thất thu thuế. Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động bán hàng online ngày càng được đưa vào khuôn khổ quản lý chặt chẽ hơn.

Thực tế cho thấy, nghĩa vụ thuế không phụ thuộc vào việc cá nhân có đăng ký kinh doanh hay không. Chỉ cần hoạt động bán hàng mang tính thường xuyên, có phát sinh thu nhập ổn định, người bán đã thuộc diện phải kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Song song với việc mở rộng quản lý, các chế tài xử lý vi phạm cũng được áp dụng nghiêm. Việc chậm nộp hồ sơ khai thuế có thể bị xử phạt hành chính, trong khi các hành vi trốn thuế, nợ thuế kéo dài có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế như phong tỏa tài khoản hoặc tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Việc hoàn thiện chính sách thuế đối với hoạt động bán hàng online được xem là bước đi cần thiết nhằm đảm bảo công bằng giữa các loại hình kinh doanh, đồng thời tạo nền tảng cho thị trường thương mại điện tử phát triển minh bạch, bền vững hơn trong thời gian tới.