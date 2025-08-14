[INFOGRAPHIC] 4 loại hoa đắt nhất thế giới

Loài hoa đắt nhất thế giới - Kadupul được coi là vô giá, không thể mua được.
Một lỗi kỹ thuật hiếm gặp đã khiến mô hình AI Gemini của Google liên tục phát ra các thông điệp tiêu cực, tự nhận là kẻ thất bại và thậm chí từ bỏ nhiệm vụ.
Giá xăng, dầu cùng giảm từ 15h hôm nay (14/8), xăng giảm nhiều nhất hơn 200 đồng/lít, dầu diesel giảm hơn 700 đồng/lít.
Với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định, Công ty TNHH Meitex Vina bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 320 triệu đồng.
Boeing 777X được thiết kế với sải cánh có thể gập lại linh hoạt, giúp máy bay tương thích với các tiêu chuẩn sân bay, vượt trội về hiệu suất.
VNDirect tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 3/9/2025, sau khi đạt lợi nhuận 751 tỷ đồng nửa đầu năm và lên kế hoạch phát hành trái phiếu 2.000 tỷ đồng.
Từng bị "ghẻ lạnh" vì hình dáng không bắt mắt, nhưng nay cá chép giòn chuỗi ngọc trở thành mặt hàng hút khách xuất hiện tại nhiều nhà hàng sang trọng.
Giá xăng 13/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
Giá vàng hôm nay 14/8 trên thị trường thế giới và trong nước được dự đoán tăng nhẹ.
Tỷ phú giàu nhất Singapore vừa qua đời ở tuổi 98 là người sáng lập tập đoàn sơn và chất phủ Wuthelam Group.
Với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, Công ty Cổ phần khu công nghiệp Long Khánh bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt gần 1,6 tỷ đồng.
Bên cạnh áo phông, mũ, nón, nhiều sản phẩm trang sức như lắc tay, nhẫn... in hình cờ đỏ sao vàng đang là mặt hàng hút khách trước thềm Quốc khánh 2/9.
Trước kỳ nghỉ 2/9, giá vé máy bay và khách sạn trung tâm Hà Nội tăng 40-50%, nhiều nơi kín chỗ sớm, hứa hẹn doanh thu du lịch Thủ đô bứt phá.
Chó ngao Tây Tạng là một giống chó cổ xưa và tuyệt đẹp với bờm giống sư tử. Tuy nhiên, để sở hữu một chú chó này rất tốn kém.
Giá vàng hôm nay 13/8 trên thế giới nối dài đà giảm sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội về việc miễn thuế nhập khẩu vàng.
Nấm ngọc cẩu mọc trong rừng sâu, giá bán đắt đỏ tới 2 triệu đồng/kg bởi chỉ xuất hiện trong vài tháng ngắn ngủi, số lượng có hạn.
Do bảo quản thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Công ty NOVOPHARM bị xử phạt 220 triệu đồng.
Để tránh mua phải thịt trâu gác bếp giả, kém chất lượng, người tiêu dùng cần chú ý đến giá thành, màu sắc, mùi vị và thương hiệu, tem mác.
Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của SMC đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu của đơn vị này, từ ngày 31/7 đến ngày 29/8.
