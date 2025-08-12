Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài hoa đắt nhất hành tinh có gì đặc biệt?

Kinh doanh

Loài hoa đắt nhất hành tinh có gì đặc biệt?

Sự quý hiếm và thời gian nở chỉ vài tiếng ban đêm làm tăng vẻ độc đáo, nâng tầm giá trị của hoa Kadupul, góp phần tạo nên danh hiệu loài hoa đắt nhất thế giới.

Hoàng Minh (theo Vivaflowers)
Trong thế giới thực vật, Kadupul (tên khoa học Epiphyllum oxypetalum) được coi là loài hoa đắt nhất hành tinh hiện nay. Ảnh: Vivaflowers
Trong thế giới thực vật, Kadupul (tên khoa học Epiphyllum oxypetalum) được coi là loài hoa đắt nhất hành tinh hiện nay. Ảnh: Vivaflowers
Có nguồn gốc từ những khu rừng nhiệt đới Sri Lanka và một số khu vực ở Ấn Độ, Kadupul là một loài xương rồng biểu sinh. Hoa màu trắng muốt, cánh hoa mỏng manh như lụa, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Ảnh: Vivaflowers
Có nguồn gốc từ những khu rừng nhiệt đới Sri Lanka và một số khu vực ở Ấn Độ, Kadupul là một loài xương rồng biểu sinh. Hoa màu trắng muốt, cánh hoa mỏng manh như lụa, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Ảnh: Vivaflowers
Tuy nhiên, điều khiến loài hoa này trở nên đặc biệt chính là vòng đời vô cùng ngắn ngủi. Ảnh: Getty
Tuy nhiên, điều khiến loài hoa này trở nên đặc biệt chính là vòng đời vô cùng ngắn ngủi. Ảnh: Getty
Kadupul chỉ nở vào ban đêm, thường từ 10 giờ tối đến nửa đêm, và tàn lụi chỉ sau vài giờ. Ảnh: Vivaflowers
Kadupul chỉ nở vào ban đêm, thường từ 10 giờ tối đến nửa đêm, và tàn lụi chỉ sau vài giờ. Ảnh: Vivaflowers
Việc chỉ nở hoa trong vài giờ vào ban đêm khiến Kadupul trở nên vô cùng hiếm gặp. Ảnh: Vivaflowers
Việc chỉ nở hoa trong vài giờ vào ban đêm khiến Kadupul trở nên vô cùng hiếm gặp. Ảnh: Vivaflowers
Việc nở rộ ngắn ngủi này mang lại cho hoa Kadupul biệt danh "nữ hoàng bóng đêm". Và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Kadupul trở thành một trải nghiệm vô cùng quý giá. Ảnh: Vivaflowers
Việc nở rộ ngắn ngủi này mang lại cho hoa Kadupul biệt danh "nữ hoàng bóng đêm". Và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Kadupul trở thành một trải nghiệm vô cùng quý giá. Ảnh: Vivaflowers
Thêm nữa, Kadupul rất khó trồng và chăm sóc. Loài hoa này đòi hỏi điều kiện khí hậu và môi trường đặc biệt, không dễ đáp ứng được. Ảnh: X
Thêm nữa, Kadupul rất khó trồng và chăm sóc. Loài hoa này đòi hỏi điều kiện khí hậu và môi trường đặc biệt, không dễ đáp ứng được. Ảnh: X
Không chỉ đẹp và hiếm, Kadupul còn đắt giá vì có hương thơm độc đáo. Ảnh: Serenata Flowers
Không chỉ đẹp và hiếm, Kadupul còn đắt giá vì có hương thơm độc đáo. Ảnh: Serenata Flowers
Những cánh hoa trắng muốt, mỏng manh hòa cùng hương thơm ngọt ngào tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy, khó cưỡng cho Kadupul. Ảnh: Moneycontrol
Những cánh hoa trắng muốt, mỏng manh hòa cùng hương thơm ngọt ngào tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy, khó cưỡng cho Kadupul. Ảnh: Moneycontrol
Do sự quý hiếm và vẻ đẹp độc đáo, Kadupul được săn lùng bởi những người yêu hoa và các nhà sưu tập. Tuy nhiên, do vòng đời ngắn ngủi và khó trồng, việc mua bán Kadupul gần như không thể. Ảnh: Moneycontrol
Do sự quý hiếm và vẻ đẹp độc đáo, Kadupul được săn lùng bởi những người yêu hoa và các nhà sưu tập. Tuy nhiên, do vòng đời ngắn ngủi và khó trồng, việc mua bán Kadupul gần như không thể. Ảnh: Moneycontrol
Hoàng Minh (theo Vivaflowers)
#hoa Kadupul #hoa đắt nhất thế giới #hoa nở ban đêm #hoa hiếm #hoa thơm #hoa xương rồng biểu sinh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT