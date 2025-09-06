[INFOGRAPHIC] 4 cách tái tạo năng lượng cho não bộ

Điều khiển xe máy lạng lách trước đầu ô tô tải ở Đà Nẵng, một người đàn ông đã bị CSGT xử phạt hành chính 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe gần một năm.
Mẹo nhỏ giúp đỗ xào luôn xanh mướt, giòn ngon và thơm nức, không còn mềm nhũn hay úa vàng, đảm bảo món ăn hấp dẫn cả nhà.
Dùng thuốc giảm đau sai cách gây nguy cơ viêm loét, suy gan, thận. Dùng đúng liều là cách bảo vệ sức khỏe.
Uống thuốc đúng cách là yếu tố then chốt giúp điều trị bệnh hiệu quả. Một số loại đồ uống có thể làm giảm tác dụng của thuốc, thậm chí gây phản ứng nguy hiểm.
Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình vừa cấp cứu một bé 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi naphazolin do uống nhầm.
Một sản phụ ở Quảng Ninh phải nhập viện cấp cứu do vỡ tử cung trên nền vết mổ cũ, nguy cơ sốc mất máu nặng, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi.
Ăn nhanh vài phút có thể tiết kiệm thời gian nhưng lại khiến dạ dày chịu áp lực, tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa và bệnh lý đường ruột.
Theo dinh dưỡng học và ẩm thực truyền thống, canh cua giàu đạm và tính hàn. Ăn muộn dễ gây đầy bụng, mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng giấc ngủ.
Liên quan vụ lái xe cứu thương thu 21 triệu đồng cho quãng đường 200 km, ngày 5/9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 quyết định sa thải 2 trường hợp.
Một bệnh nhân nam 49 tuổi vừa được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cứu sống ngoạn mục sau khi bị ngừng tim, ngừng thở gần 40 phút.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cấp cứu cho bé trai nuốt 20 viên nam châm gây thủng ruột 8 lỗ.
Nhân viên của Saigon Smile Medical khẳng định các sản phẩm được sử dụng đều đạt chứng nhận FDA, thậm chí còn tuyên bố rằng chứng nhận này rất “khó để đạt được”.