[INFOGRAPHIC] 4 cách tái tạo năng lượng cho não bộ

Mẹo xào đỗ luôn xanh mướt, giòn ngon, thơm nức Mẹo nhỏ giúp đỗ xào luôn xanh mướt, giòn ngon và thơm nức, không còn mềm nhũn hay úa vàng, đảm bảo món ăn hấp dẫn cả nhà.

Nguy cơ âm thầm từ thói quen uống thuốc giảm đau Dùng thuốc giảm đau sai cách gây nguy cơ viêm loét, suy gan, thận. Dùng đúng liều là cách bảo vệ sức khỏe.

[INFOGRAPHIC] Các loại đồ uống không nên dùng cùng thuốc Uống thuốc đúng cách là yếu tố then chốt giúp điều trị bệnh hiệu quả. Một số loại đồ uống có thể làm giảm tác dụng của thuốc, thậm chí gây phản ứng nguy hiểm.

Cấp cứu bé 8 tháng tuổi ngộ độc thuốc nhỏ mũi Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình vừa cấp cứu một bé 8 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhỏ mũi naphazolin do uống nhầm.

Cứu sống thai phụ vỡ tử cung trên nền vết mổ cũ Một sản phụ ở Quảng Ninh phải nhập viện cấp cứu do vỡ tử cung trên nền vết mổ cũ, nguy cơ sốc mất máu nặng, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi.

Thói quen tưởng vô hại đang hủy hoại dạ dày bạn từng ngày Ăn nhanh vài phút có thể tiết kiệm thời gian nhưng lại khiến dạ dày chịu áp lực, tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa và bệnh lý đường ruột.

Canh cua tốt cho sức khỏe, nhưng ăn vào buổi tối dễ gây rối loạn tiêu hóa Theo dinh dưỡng học và ẩm thực truyền thống, canh cua giàu đạm và tính hàn. Ăn muộn dễ gây đầy bụng, mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng giấc ngủ.

Tưởng đau bụng do rối loạn tiêu hóa không ngờ u quái buồng trứng U quái có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh đến người già, có thể lành tính (không ung thư) hoặc ác tính (ung thư).

Bệnh viện ở Bắc Ninh sa thải 2 người liên quan vụ lái xe thu 21 triệu Liên quan vụ lái xe cứu thương thu 21 triệu đồng cho quãng đường 200 km, ngày 5/9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 quyết định sa thải 2 trường hợp.

Rủi ro tiềm ẩn từ các phương pháp tăng kích thước dương vật Thay vì mạo hiểm với các sản phẩm và dịch vụ không rõ nguồn gốc, nam giới nên chủ động khám tại các cơ sở y tế uy tín nếu cảm thấy có dấu hiệu bất thường.

Liệt mặt ngoại biên có nguy cơ liệt vĩnh viễn Liệt mặt nếu không được điều trị hợp lý, bệnh có thể để lại những di chứng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, co giật nửa mặt, viêm loét giác mạc….

Sản phụ mang thai 30 tuần bị ong đốt đe dọa sức khỏe Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây sốc phản vệ như thuốc, thức ăn, hoá chất, nọc côn trùng… nên cần nhận biết và xử trí sớm.

Cứu sống người đàn ông ngừng tim gần 40 phút Một bệnh nhân nam 49 tuổi vừa được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cứu sống ngoạn mục sau khi bị ngừng tim, ngừng thở gần 40 phút.

Bé trai 5 tuổi thủng 8 lỗ ruột non do nuốt 20 viên nam châm đồ chơi Lego Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cấp cứu cho bé trai nuốt 20 viên nam châm gây thủng ruột 8 lỗ.

Trẻ nuốt phải nam châm dễ thủng ruột Khi trẻ chẳng may nuốt nam châm, cha mẹ nhớ khai báo cho bác sĩ biết là bé bị nuốt nam châm để bác sĩ có cách xử lý đúng và kịp thời.

Cứu sống hai người bệnh bị u máu gan khổng lồ Dù đối mặt với những ca phẫu thuật khó khăn, hai bệnh nhân đều vượt qua nhờ sự tận tâm của các bác sĩ, chứng minh sức mạnh của y đức và niềm tin.

Nhân viên Saigon Smile Medical khẳng định các sản phẩm đều đạt chứng nhận FDA Nhân viên của Saigon Smile Medical khẳng định các sản phẩm được sử dụng đều đạt chứng nhận FDA, thậm chí còn tuyên bố rằng chứng nhận này rất “khó để đạt được”.

Bé trai chào đời nặng kỷ lục 6,2 kg Bé trai chào đời nặng 6,2 kg thở khò khè, tím nhẹ môi và đầu chi, được chuyển sang Khoa Nhi để theo dõi.

Người phụ nữ bị đứt lìa cẳng chân do máy cắt cỏ văng vào người Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người bệnh đã được phẫu thuật nối lại cẳng chân trong thời gian nhanh nhất có thể và ca mổ đã thành công tốt đẹp.