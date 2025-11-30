[INFOGRAPHIC] 10 thành phố giàu nhất thế giới 2025

Tokyo tiếp tục khẳng định ngôi vị thành phố giàu nhất thế giới năm 2025, với GDP đáng kinh ngạc 2.553,69 tỷ USD, vượt qua New York.
Một bác sĩ có mặt trên chuyến xe đã có màn xử lý tình huống nhanh, cứu sống người đàn ông ngồi trên xe khách đột nhiên gục đầu, ngưng tim.
Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,2 tỷ USD chỉ trong một phiên, đưa ông lọt top 5 tỷ phú có mức gia tăng tài sản mạnh nhất thế giới trong ngày.
Để tránh mua phải "nhái" thương hiệu thời trang nổi tiếng, người tiêu dùng có thể nhận diện qua chất liệu, logo, bao bì, mã code và giá bán.
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong tháng 10/2025, đạt 93 triệu USD, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giống sầu riêng mới được giới thiệu ở Vĩnh Long, giá bán 700.000 đồng/kg có nhiều đặc điểm nổi bật như cơm vàng óng, dẻo như sáp, vị ngọt đậm đà.
Việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu nhằm đảm bảo xử lý tang vật theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.
Dù sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng, doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn đi đôi giày khoảng 75.000 đồng và dùng chiếc khăn rằn chưa đến 100.000 đồng.
Không còn cảnh xếp hàng dài, nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội đìu hiu trong ngày Black Friday dù giảm sâu tới 80%.
Ít ai biết, trứng cá tầm có giá hàng tỷ đồng/kg lại từng là thức ăn cho lợn, vứt đầy bờ biển để mặc ôi thiu.
Vụ cháy gây chấn động Hong Kong (Trung Quốc) xảy ra tại Wang Fuk Court, khu chung cư có mặt bằng giá đắt đỏ dù là dự án nhà ở trợ cấp.
Lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện các lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc cất giấu hơn 2.000 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino, có hiệu lực từ ngày ban hành.
Cây hành lá khổng lồ, có chiều dài lên đến cả mét, gây bất ngờ vì kích thước vượt xa loại hành lá quen thuộc trong gian bếp hằng ngày.
Đợt tăng giá mạnh của cổ phiếu Alphabet giúp Larry Page, đồng sáng lập Google vượt qua Larry Ellison của Oracle để trở thành người giàu thứ hai thế giới.
Dù đắt gấp nhiều lần hàng nội địa nhưng các loại hồng Nhật Bản nhập khẩu về Việt Nam vẫn được ưa chuộng
Không chỉ cửa hàng thời trang, nhiều siêu thị điện máy cũng triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn giảm giá tới 70- 80% trong dịp Black Friday.
Với những sai phạm sai phạm trong hoạt động kinh doanh, những "đại gia" này có thể phải khép lại giấc mơ làm giàu thần tốc từ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả.
Con cua nặng hơn 1,8kg vừa đạt danh hiệu "vua cua" thuộc giống cua càng sen - một loài đặc hữu của vùng rừng ngập mặn ven biển Cà Mau.
Thương hiệu mì gói gắn liền ký ức của hàng triệu người Việt đang bước vào cuộc cải tổ lớn nhất lịch sử để trở lại đường đua.
Cây ớt "cổ thụ" khiến nhiều người tò mò bởi kích thước lớn bất thường và chi chít quả.
Trong tháng 12, Vinataba sẽ đấu giá toàn bộ cổ phần sở hữu Colusa Miliket, liên doanh bánh kẹo Hải Hà Kotobuki công ty bia Nada và Dalatbeco...