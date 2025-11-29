Hà Nội

Khối tài sản của tỷ phú giàu nhất châu Âu muốn thâu tóm Real Madrid

Kinh doanh

Khối tài sản của tỷ phú giàu nhất châu Âu muốn thâu tóm Real Madrid

Tỷ phú Bernard Arnault, Chủ tịch LVMH - tập đoàn sở hữu 75 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp, là người giàu thứ 7 thế giới.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ tỷ phú Bernard Arnault đang xem xét khả năng rót vốn vào Real Madrid. Đây được xem là thương vụ mang tính biểu tượng, phù hợp với hình ảnh xa xỉ mà đế chế LVMH đang xây dựng trên toàn cầu. Ảnh: Fortune
Tỷ phú Bernard Arnault hiện là chủ tịch tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH. Theo ước tính của Forbes, Bernard Arnault sở hữu khối tài sản 189,5 tỷ USD. Ảnh: CNN
Với khối tài sản này, Bernard Arnault là tỷ phú giàu thứ 7 thế giới, đồng thời là người giàu nhất Châu Âu. Ảnh: Skynews
Còn theo Bloomberg Billionaires Index, Bernard Arnault sở hữu khối tài sản 201 tỷ USD, cũng là người giàu thứ 7 thế giới. Ảnh: The Wall Street Journal
Tính đến thời điểm hiện tại, LVMH sở hữu khoảng 75 thương hiệu xa xỉ, bao gồm Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs...Ảnh: Bloomberg
LVMH trở thành tập đoàn có giá trị vốn hóa lớn nhất châu Âu. Ảnh: BI
5 người con của Bernard Arnault hiện đều làm việc tại các thương hiệu thuộc LVMH và đang cạnh tranh để có thể tiếp quản đế chế triệu USD này. Ảnh: People
Tuy nhiên, tỷ phú người Pháp chưa cho thấy dấu hiệu muốn nghỉ hưu. Ông đã thuyết phục HĐQT nâng tuổi nghỉ hưu tối đa của Chủ tịch kiêm CEO từ 75 lên 80 để tiếp tục tại vị lâu hơn. Ảnh: Bloomberg
Đầu năm 2024, LVMH trở thành công ty châu Âu đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD vốn hóa, đồng thời tài sản của CEO LVMH cũng lần đầu đạt hơn 200 tỷ USD, giúp ông vượt mặt tỷ phú Elon Musk trong thời gian ngắn. Ảnh: Bloomberg
Theo Bloomberg, trong tháng 10, khối tài sản của tỷ phú hàng xa xỉ Bernard Arnault đặc biệt tăng mạnh nhờ làn sóng mua sắm toàn cầu. Ảnh: CNBC
#Tài sản tỷ phú Bernard Arnault #Chiến lược đầu tư vào Real Madrid #Đế chế xa xỉ LVMH #Thương hiệu thời trang cao cấp #Tài chính và cổ phiếu tập đoàn #Gia đình và quản lý LVMH

