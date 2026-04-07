[INFO] Chân dung Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước
Với 495/495 số phiếu tán thành, Quốc hội khoá XVI đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sáng 7/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục công tác nhân sự với quy trình bầu Chủ tịch nước. Đây là chức danh lãnh đạo chủ chốt thứ hai được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sau chức danh Chủ tịch Quốc hội.
Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn
Quốc hội sáng nay (5/4) họp phiên trù bị và các đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn.
Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, thứ Hai, ngày 6/4/2026, căn cứ quy định của pháp luật, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
39 chức danh sẽ được bầu tại kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khoá XVI
Quốc hội xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự gồm các chức Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ...
Chiều 3/4, Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.
Toàn cảnh ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Ngày 6/4/2026, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Phiên họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI
Tại phiên họp thứ Nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phân công nhiệm vụ và công tác nhân sự Quốc hội khóa XVI.
Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ, phát biểu nhậm chức
Sau khi được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (2026 - 2031) có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ.
Chân dung Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 Nguyễn Hữu Nghĩa
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh Hưng Yên được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chân dung các Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XVI
Chiều 6/4, Quốc hội chính thức bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.
Con số ấn tượng bầu cử Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031
Đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại 72 nghìn khu vực bỏ phiếu.
Danh sách 18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI
Theo Nghị quyết của Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách
"Trong thực hiện nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm 'Dân là gốc'", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.