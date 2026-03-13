Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khám phá lý do iPhone hao pin qua đêm

Số hóa - Xe

Khám phá lý do iPhone hao pin qua đêm

Nhiều người dùng iPhone gặp tình trạng pin tụt xuống còn 20% sau một đêm, nhưng nguyên nhân và cách khắc phục đã được hé lộ.

Thiên Trang (TH)
Không ít người từng thức dậy và thấy pin iPhone tụt xuống mức báo động chỉ sau một đêm.
Không ít người từng thức dậy và thấy pin iPhone tụt xuống mức báo động chỉ sau một đêm.
Nguyên nhân phổ biến nhất là lỗi phần mềm hoặc phiên bản iOS lỗi thời khiến tiến trình chạy ngầm hoạt động sai.
Nguyên nhân phổ biến nhất là lỗi phần mềm hoặc phiên bản iOS lỗi thời khiến tiến trình chạy ngầm hoạt động sai.
Các ứng dụng mạng xã hội, nhắn tin hay định vị vẫn âm thầm chạy nền và tiêu hao pin dù máy đang nghỉ.
Các ứng dụng mạng xã hội, nhắn tin hay định vị vẫn âm thầm chạy nền và tiêu hao pin dù máy đang nghỉ.
Thông báo liên tục làm sáng màn hình cũng góp phần khiến pin giảm nhanh chóng trong lúc ngủ.
Thông báo liên tục làm sáng màn hình cũng góp phần khiến pin giảm nhanh chóng trong lúc ngủ.
Hoạt động sao lưu iCloud và đồng bộ ảnh, video qua Wi-Fi thường tiêu tốn nhiều năng lượng.
Hoạt động sao lưu iCloud và đồng bộ ảnh, video qua Wi-Fi thường tiêu tốn nhiều năng lượng.
Dịch vụ định vị cho phép ứng dụng truy cập vị trí ngầm, gây hao pin đáng kể qua đêm.
Dịch vụ định vị cho phép ứng dụng truy cập vị trí ngầm, gây hao pin đáng kể qua đêm.
Giải pháp là cập nhật iOS mới nhất, tắt làm mới ứng dụng nền và kích hoạt chế độ Tập trung hoặc Không làm phiền.
Giải pháp là cập nhật iOS mới nhất, tắt làm mới ứng dụng nền và kích hoạt chế độ Tập trung hoặc Không làm phiền.
Ngoài ra, bật Chế độ nguồn điện thấp và kiểm soát quyền định vị sẽ giúp iPhone duy trì pin ổn định hơn.
Ngoài ra, bật Chế độ nguồn điện thấp và kiểm soát quyền định vị sẽ giúp iPhone duy trì pin ổn định hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (TH)
#iPhone #hao pin #pin tụt #khắc phục #bảo trì

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT