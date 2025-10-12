Trong concert Em xinh say hi ngày 11/10, luồng pháo hoa bắn vào khu vực khán giả khiến nhiều người hoảng sợ. Phía ban tổ chức (BTC) vừa lên tiếng về sự cố.

Mới đây, một số cư dân mạng lan truyền clip ghi lại sự cố pháo hoa bắn vào khu vực khán giả trong concert Em xinh say hi tối ngày 11/10. Sáng ngày 12/10, ban tổ chức (BTC) xin lỗi khán giả.

Trên fanpage Em xinh say hi, BTC viết: “Bên cạnh những giây phút thăng hoa, BTC vô cùng lấy làm tiếc về sự việc không mong muốn đã xảy ra ở khoảnh khắc cuối chương trình.

BTC đã nhanh chóng phối hợp xử lý ngay tại thời điểm đó và sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho quý khán giả sau sự kiện. Xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến những bạn khán giả đã có trải nghiệm không trọn vẹn”.

Pháo hoa bị bắn vào khu vực khán giả trong concert Em xinh say hi tối ngày 11/10 Ảnh: Em xinh say hi, Sở Hữu Trí Tuệ.

BTC lên tiếng sự cố trong concert Em xinh say hi. Ảnh: Em xinh say hi.

Theo Znews, ngoài sự cố pháo hoa, trong concert Em xinh say hi, phần âm thanh và micro đột ngột bị tắt tiếng trong phần trình diễn Ếch ngoài đáy giếng của Phương Mỹ Chi. Theo Hoa Học Trò, trò chuyện với người hâm mộ, Phương Mỹ Chi cho biết, cô bứt rứt vì sự cố đồng thời muốn gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: “Chi đã chuẩn bị nhiều để diễn cho khán giả mà tiết mục solo lại bị trục trặc... Lúc đó tai Chi vẫn nghe nhạc và vẫn đang live, không hề biết bên ngoài nhạc đã tắt và đã vô tình làm khán giả hơi tụt mood.

Chi diễn bằng bản năng của một ca sĩ và nghe bằng loa ngoài hiện trường nên hát bị chệch nhịp. 12 năm đi hát, chưa bao giờ có trường hợp này xảy ra. Hôm nay thật hy hữu. Chi thực sự rất áy náy với khán giả. Xin lỗi khán giả một lần nữa”.