Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

BTC lên tiếng sự cố trong concert Em xinh say hi

Trong concert Em xinh say hi ngày 11/10, luồng pháo hoa bắn vào khu vực khán giả khiến nhiều người hoảng sợ. Phía ban tổ chức (BTC) vừa lên tiếng về sự cố.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, một số cư dân mạng lan truyền clip ghi lại sự cố pháo hoa bắn vào khu vực khán giả trong concert Em xinh say hi tối ngày 11/10. Sáng ngày 12/10, ban tổ chức (BTC) xin lỗi khán giả.

Trên fanpage Em xinh say hi, BTC viết: “Bên cạnh những giây phút thăng hoa, BTC vô cùng lấy làm tiếc về sự việc không mong muốn đã xảy ra ở khoảnh khắc cuối chương trình.

BTC đã nhanh chóng phối hợp xử lý ngay tại thời điểm đó và sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho quý khán giả sau sự kiện. Xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến những bạn khán giả đã có trải nghiệm không trọn vẹn”.

emxinh0.jpg
Pháo hoa bị bắn vào khu vực khán giả trong concert Em xinh say hi tối ngày 11/10 Ảnh: Em xinh say hi, Sở Hữu Trí Tuệ.
emxinh.png
BTC lên tiếng sự cố trong concert Em xinh say hi. Ảnh: Em xinh say hi.

Theo Znews, ngoài sự cố pháo hoa, trong concert Em xinh say hi, phần âm thanh và micro đột ngột bị tắt tiếng trong phần trình diễn Ếch ngoài đáy giếng của Phương Mỹ Chi. Theo Hoa Học Trò, trò chuyện với người hâm mộ, Phương Mỹ Chi cho biết, cô bứt rứt vì sự cố đồng thời muốn gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: “Chi đã chuẩn bị nhiều để diễn cho khán giả mà tiết mục solo lại bị trục trặc... Lúc đó tai Chi vẫn nghe nhạc và vẫn đang live, không hề biết bên ngoài nhạc đã tắt và đã vô tình làm khán giả hơi tụt mood.

Chi diễn bằng bản năng của một ca sĩ và nghe bằng loa ngoài hiện trường nên hát bị chệch nhịp. 12 năm đi hát, chưa bao giờ có trường hợp này xảy ra. Hôm nay thật hy hữu. Chi thực sự rất áy náy với khán giả. Xin lỗi khán giả một lần nữa”.

tienphong.jpg
Phương Mỹ Chi xin lỗi vì sự cố hát chệch nhịp. Ảnh: Tiền Phong.
#concert Em xinh say hi #Em xinh say hi #Em xinh #Phương Mỹ Chi

Bài liên quan

Giải trí

Dàn 'em xinh' rủ nhau diện bikini thả dáng đọ body 'khét lẹt'

Trong chuyến nghỉ dưỡng "chữa lành" mới đây, dàn "em xinh" Quỳnh Anh Shyn - Mỹ Mỹ - Orange - Bích Phương gây chú ý khi cùng nhau diện bikini khoe dáng.

1-5641.jpg
Sau "Em Xinh Say Hi", nhiều nàng "em xinh" trở nên thân thiết hơn. Mới đây, dàn nữ nghệ sĩ gồm Quỳnh Anh Shyn - Mỹ Mỹ - Orange - Bích Phương vừa "xả kho" loạt ảnh nghỉ dưỡng tại khu resort sang trọng và nhất tại Vĩnh Hy. (Ảnh: IG @orange.97_)
2-9874.jpg
Trên trang cá nhân, các cô nàng đăng tải bộ ảnh thả dáng bên bờ biển, tận hưởng những giây phút thư giãn bên các chị em. (Ảnh: IG @orange.97_)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới