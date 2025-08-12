Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hủy follow nhau, hot girl Điện Biên và bạn trai dính nghi vấn chia tay

Cộng đồng trẻ

Hủy follow nhau, hot girl Điện Biên và bạn trai dính nghi vấn chia tay

Cặp đôi Karty Chang và Otis Nhật Trường đã có 3 năm hẹn hò nhưng thời gian gần đây bỗng vướng nghi vấn chia tay vì để lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt.

Thiên Anh
Karty Chang (Nguyễn Thị Thảo Trang, sinh năm 2001, Điện Biên) và Otis Nhật Trường (Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997) là cặp đôi trai tài gái sắc đã có 3 năm hẹn hò.
Karty Chang (Nguyễn Thị Thảo Trang, sinh năm 2001, Điện Biên) và Otis Nhật Trường (Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997) là cặp đôi trai tài gái sắc đã có 3 năm hẹn hò.
Nhưng mới đây, cặp đôi này bỗng vướng nghi vấn chia tay vì để lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt. Bắt đầu từ việc Karty Chang và Otis không còn theo dõi nhau trên Instagram.
Nhưng mới đây, cặp đôi này bỗng vướng nghi vấn chia tay vì để lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt. Bắt đầu từ việc Karty Chang và Otis không còn theo dõi nhau trên Instagram.
Chưa rõ cặp đôi Karty Chang và Otis huỷ follow từ thời điểm nào song điều này khiến dân mạng vô cùng thắc mắc. Thậm chí, những bức ảnh chung của cả 2 đều bị ẩn hoặc xóa khỏi trang cá nhân.
Chưa rõ cặp đôi Karty Chang và Otis huỷ follow từ thời điểm nào song điều này khiến dân mạng vô cùng thắc mắc. Thậm chí, những bức ảnh chung của cả 2 đều bị ẩn hoặc xóa khỏi trang cá nhân.
Riêng Karty Chang, lần gần nhất cô đăng ảnh Otis là từ ngày 16/6, song đây là hình ảnh liên quan đến nhãn hàng và cũng được để phía sau, không nổi trên feed.
Riêng Karty Chang, lần gần nhất cô đăng ảnh Otis là từ ngày 16/6, song đây là hình ảnh liên quan đến nhãn hàng và cũng được để phía sau, không nổi trên feed.
Về phần Otis, toàn bộ hình ảnh và clip có mặt Karty Chang từ năm 2022 đến nay “bốc hơi” khỏi tài khoản của anh chàng.
Về phần Otis, toàn bộ hình ảnh và clip có mặt Karty Chang từ năm 2022 đến nay “bốc hơi” khỏi tài khoản của anh chàng.
Với những dấu hiệu này, netizen đã để lại rất nhiều bình luận hỏi thăm tình hình của cặp đôi.
Với những dấu hiệu này, netizen đã để lại rất nhiều bình luận hỏi thăm tình hình của cặp đôi.
Hiện tại cả Otis và Karty Chang đều chưa lên tiếng về chuyện rạn nứt.
Hiện tại cả Otis và Karty Chang đều chưa lên tiếng về chuyện rạn nứt.
Karty Chang là hot girl Tây Bắc với hơn 327.000 lượt theo dõi trên TikTok, là mẫu ảnh được lòng cư dân mạng vì gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nuột nà. Năm 2024, cô nàng lọt Top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.
Karty Chang là hot girl Tây Bắc với hơn 327.000 lượt theo dõi trên TikTok, là mẫu ảnh được lòng cư dân mạng vì gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nuột nà. Năm 2024, cô nàng lọt Top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.
Trong khi đó, Otis Nhật Trường là trai đẹp tiếng tăm với 684.000 người theo dõi trên Facebook. Anh chàng được biết đến khi tham gia show hẹn hò và các dự án phim.
Trong khi đó, Otis Nhật Trường là trai đẹp tiếng tăm với 684.000 người theo dõi trên Facebook. Anh chàng được biết đến khi tham gia show hẹn hò và các dự án phim.
Tháng 7/2022, Otis và Karty Chang thành đôi nhờ chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật, chụp màn hình Instagram nhân vật.
Tháng 7/2022, Otis và Karty Chang thành đôi nhờ chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật, chụp màn hình Instagram nhân vật.
Thiên Anh
#Karty Chang #Otis Nhật Trường #chia tay #hot girl Điện Biên #mối quan hệ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT