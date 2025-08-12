Hủy follow nhau, hot girl Điện Biên và bạn trai dính nghi vấn chia tay

Cặp đôi Karty Chang và Otis Nhật Trường đã có 3 năm hẹn hò nhưng thời gian gần đây bỗng vướng nghi vấn chia tay vì để lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn hãy cẩn trọng trong mọi tình huống, đầu tư vào dự án tiềm năng có thể giúp gia tăng tài sản.
Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, căn biệt thự còn mang đến một trải nghiệm sống trọn vẹn giữa thiên nhiên.
Không chỉ là cung điện xa hoa, Tử Cấm Thành được đặt đúng “huyệt đạo” phong thủy, tạo nên thế “tựa sơn, hướng thủy” mang lại sự hưng thịnh cho triều đại.
Nàng hot girl có tên Kiki (tên thật Tạ Lập Kỳ) khiến không ít người phải bất ngờ khi diện chiếc tạp dề mỏng để vẽ tranh.
Sau thành tích top 3 Sing! Asia 2025, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi tham gia MV âm nhạc Made in Vietnam, biểu diễn ở V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.
Bạn gái của cầu thủ Jude Bellingham là Ashlyn Castro mới đây thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ một bức ảnh mới trên Instagram.
Ngôi mộ của cô gái trẻ 3.000 năm tuổi được khai quật ở Iran, với đồ trang sức bằng vàng và hộp mỹ phẩm khắc hình 'bọ cạp' đáng kinh ngạc.
Giống chó Phú Quốc – niềm tự hào của Việt Nam – không chỉ nổi bật với ngoại hình khỏe khoắn mà còn ẩn chứa nhiều đặc điểm độc đáo ít ai biết.
Huawei MatePad 11.5 phiên bản giá rẻ kèm bút M-Pencil và bàn phím, trang bị Kirin T80, RAM 8GB và màn 11.5 inch 120Hz liệu có phải món hời cho sinh viên?
Quân Nga đã kiểm soát ngôi làng Predtechino, cách thành phố Konstantinovka một km; gần một nghìn quân Ukraine bị bao vây ở hồ Kleban-Byk.
Cô gái bị cảnh sát cơ động trấn áp trên phố đi bộ gây bão mạng nhưng đó là tình huống giả định và “girl phố” bất hảo được đóng bởi nữ chiến sĩ công an Mai Ly.
THACO Auto vừa thông báo bắt đầu lắp ráp mẫu crossover cỡ B Mazda CX-3 tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
Các nhà khảo cổ tìm thấy những công cụ bằng đá khoảng 1,5 triệu tuổi trên đảo Sulawesi của Indonesia. Phát hiện này hé lộ bí mật về người Hominin thời kỳ đầu.
Là công trình mang tính biểu tượng của thủ đô Paris (Pháp), tháp Eiffel tăng chiều cao thêm 12 - 15 cm vào mùa Hè. Vì sao có hiện tượng này?
Công nghệ AI phục dựng hình ảnh Ran Mori khiến cộng đồng mạng xuýt xoa. Nét đẹp dịu dàng, mạnh mẽ và chân thực khiến nhiều người thốt lên: Shinichi quá may mắn
Với bản sắc độc đáo, bảo mật trứ danh và sức hút bất ngờ với Gen Z, BlackBerry là thương hiệu smartphone đáng trở lại nhất thị trường.
Máy bay không người lái Ukraine tập kích nhà máy Shahed ở Tatarstan, thiêu rụi kho UAV cách 1.300 km.
Tử vi dự đoán, ba con giáp dưới đây được hưởng trọn cát khí, nếu biết nắm bắt thời cơ sẽ không chỉ tăng tài lộc mà còn đặt nền móng vững chắc cho tương lai.
Một lưỡi liềm thời đại đồ đồng của Anh được tìm thấy ở Pháp, mở ra bằng chứng chấn động về mạng lưới thương mại cổ đại xuyên châu Âu.
Dù giá bán lên tới 150.000 đồng/kg nhưng do số lượng khan hiếm, rau ngót rừng vẫn luôn trong tình trạng "cháy hàng".