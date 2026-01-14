Hoa hậu Hương Giang dự thi Miss Grand International All Stars 2026

Hà Nội

Giải trí

Hoa hậu Hương Giang tham dự Miss Grand International All Stars 2026 sau 2 cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hương Giang)
Ban tổ chức Miss Grand International vừa cho biết, Hoa hậu Hương Giang là một trong những thí sinh của cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026.
Phía Miss Grand International giới thiệu Hương Giang là người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất truyền hình Việt Nam. Cô bắt đầu gây chú ý khi trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên tham gia Vietnam Idol.
Hương Giang có nhiều ca khúc được yêu thích và tham gia hàng loạt chương trình được đánh giá cao.
Hương Giang đăng quang Miss International Queen 2018 - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, từng đại diện Việt Nam ở Miss Universe 2025.
Miss Grand International All Stars 2026 là cuộc thi nhan sắc quốc tế thứ ba mà Hương Giang tham dự. Hiện tại, mỹ nhân chuyển giới chưa lên tiếng về lý do tiếp tục hành trình chinh phục sân chơi sắc đẹp.
Miss Grand International All Stars được giới thiệu là cuộc thi dành cho các thí sinh từ 20–40 tuổi, không giới hạn tình trạng hôn nhân hay việc làm mẹ. Cuộc thi sẽ chính thức khởi động tại Thái Lan vào ngày 18/5 và khép lại vào ngày 30/5/2026.
Thí sinh đăng quang Miss Grand International All Stars sẽ được trao vương miện All Stars danh giá, cùng giải thưởng mang với tổng giá trị từ 100.000 USD đến 1 triệu USD.
Trước Hương Giang, nhiều thí sinh được xác nhận sẽ tham dự Miss Grand International All Stars 2026, gồm Qatrisha Zairyah (Singapore), Fuschia Anne Ravena (Philippines), Melisha Lin (Malaysia), Tharina Botes (Thái Lan).
Người hâm mộ đặt kỳ vọng Hương Giang sẽ làm nên chuyện ở Miss Grand International All Stars 2026.
