Hướng dẫn xử lý tai nạn lao động đúng cách để bảo vệ chi thể

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa đưa ra cảnh báo tai nạn lao động từ dụng cụ cơ khí và hướng dẫn người dân cách xử trí, tránh chủ quan khiến tổn thương nghiêm trọng hơn.

Chủ quan mang tai nạn nặng

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân Đ.Đ.H. (nam, 43 tuổi, trú tại Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng vết thương sâu vùng cẳng chân phải, đang chảy máu, đau đớn dữ dội. Nguyên nhân được xác định là do mảnh lưỡi máy mài bị vỡ trong quá trình làm việc, văng ra và găm trực tiếp vào chân.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy dị vật đã xuyên sâu đến vùng đầu trên xương chày, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tổn thương gân, cơ và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, đồng thời được đánh giá và hội chẩn khẩn trương. Trên cơ sở đó, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định phẫu thuật nhằm xử trí tổn thương. Kíp Ngoại khoa đã tiến hành lấy dị vật, kiểm soát tổn thương và phục hồi các cấu trúc bị ảnh hưởng.

Nhờ can thiệp kịp thời, ca phẫu thuật diễn ra an toàn, giúp người bệnh tránh được các biến chứng nặng nề như nhiễm trùng, hoại tử hoặc mất chức năng vận động. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, chức năng chi được bảo tồn.

Ê-kíp phẫu thuật cho người lao động bị máy mài văng găm vào chân - Ảnh BVCC

BS.CKII.Phạm Công Đoàn, Trưởng khoa Ngoại cho biết: “Đây là trường hợp tổn thương phức tạp, vết thương nằm sát khớp gối, mức độ tổn thương sâu,… đòi hỏi xử trí nhanh và chính xác để bảo tồn chức năng chi".

Từ trường hợp trên, các bác sĩ nhận định, phần lớn tai nạn lao động liên quan đến dụng cụ cơ khí đều xuất phát từ những nguyên nhân rất phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ, như: Không sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ; Sử dụng thiết bị đã cũ, nứt vỡ (đá mài, lưỡi cắt…); Thiếu tập trung hoặc chủ quan trong quá trình làm việc.

Hậu quả nghiêm trọng cần chủ động phòng tránh

BS.CKII.Phạm Công Đoàn nhấn mạnh, tai nạn lao động, đặc biệt do máy cơ khí có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng, bao gồm: Vết thương sâu, đứt gân, tổn thương xương; Mất máu cấp; Nguy cơ nhiễm trùng cao; Ảnh hưởng lâu dài đến khả năng lao động, thậm chí tàn phế.

Trong khi đó, theo BS.CKII.Phạm Công Đoàn, thực tế cho thấy, nhiều tai nạn nghiêm trọng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu tuân thủ đúng quy trình an toàn.

Để hạn chế tai nạn lao động, người lao động cần: Sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động; Kiểm tra kỹ thiết bị trước khi vận hành; Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật; Giữ khoảng cách an toàn khi làm việc; Tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Đặc biệt, lưu ý trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, cần biết cách xử trí đúng: Cầm máu tạm thời; Không tự ý rút dị vật khỏi vết thương; Hạn chế di chuyển vùng bị tổn thương; Nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.

Việc xử trí sai hoặc chậm trễ có thể làm tình trạng tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

“Tai nạn lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu mỗi người nâng cao ý thức an toàn. An toàn lao động không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, vì chính sức khỏe, tính mạng và tương lai của bản thân và gia đình”, các bác sĩ gửi thông điệp tới người lao động.

