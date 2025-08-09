Hà Nội

Huawei Pura 80 Ultra: Đối thủ khiến Galaxy S25 Ultra dè chừng

Số hóa

Huawei Pura 80 Ultra: Đối thủ khiến Galaxy S25 Ultra dè chừng

Với thiết kế sang trọng, camera cảm biến 1 inch và pin 5.700 mAh, Huawei Pura 80 Ultra đang trở thành đối thủ đáng gờm của Galaxy S25 Ultra.

Thiên Trang (TH)
Huawei Pura 80 Ultra đang thu hút sự chú ý với hệ thống camera cảm biến 1 inch và cụm kính tiềm vọng kép độc đáo.
Thiết kế bo cong bốn cạnh tạo cảm giác cầm nắm thoải mái, khác biệt rõ nét với kiểu dáng vuông vức của Galaxy S25 Ultra.
Màn hình AMOLED 6.8 inch LTPO của Pura 80 Ultra sắc nét, độ sáng 3.000 nits, dù không vượt trội hoàn toàn so với đối thủ.
Galaxy S25 Ultra vẫn chiếm ưu thế về chất liệu, độ bền với khung titan và lớp phủ chống phản quang cao cấp.
Dù Huawei trang bị viên pin lớn tới 5.700 mAh và sạc nhanh 100W, máy lại bị giới hạn bởi chip Kirin 9020 đã lỗi thời.
Galaxy S25 Ultra sử dụng Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ, hỗ trợ cập nhật phần mềm tới 7 năm, trong khi Pura chỉ có EMUI 15 cũ kỹ.
Về camera, cả hai máy đều tạo ra ảnh chất lượng cao, nhưng Pura 80 Ultra cho khả năng zoom linh hoạt hơn nhờ thiết kế kính tiềm vọng kép.
Tuy nhiên, với mức giá cao và thiếu dịch vụ Google, Huawei Pura 80 Ultra sẽ kén người dùng dù là một "camera phone" xuất sắc.
