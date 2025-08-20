Hà Nội

Cuộc sống hiện tại của "cô dâu triệu view" từng viral cõi mạng

Cộng đồng trẻ

Cuộc sống hiện tại của "cô dâu triệu view" từng viral cõi mạng

Từng viral khắp mạng xã hội với đoạn video ghi lại khoảnh khắc trong đám cưới, cô dâu Minh Phụng hiện tại có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Trầm Phương
Cách đây gần 2 năm, hình ảnh của cặp đôi Minh Phụng - Đình Thịnh từng viral khắp mạng xã hội, khiến người xem không thể rời mắt bởi nhan sắc xinh đẹp của cô dâu. (Ảnh: FBNV)
Chỉ sau ít giờ đăng tải, các clip liên quan đến cô dâu Minh Phụng được chia sẻ trên nhiều hội nhóm. Clip có lượng tương tác nhiều nhất lên đến gần 5 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt thích, bình luận. (Ảnh: FBNV)
Cũng chính vậy, nhiều người còn gọi Minh Phụng với những danh xưng như "cô dâu triệu view", "nàng dâu xinh như thần tiên tỷ tỷ". (Ảnh: FBNV)
Minh Phụng cũng thu hút về cho mình thêm một lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Sau gần 2 năm kết hôn, Minh Phụng hiện đã chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng để sinh sống và làm việc cùng ông xã. Trên trang cá nhân, cô nàng thỉnh thoảng cập nhật những hình ảnh đời thường. (Ảnh: FBNV)
Trong hình ảnh mới nhất, Minh Phụng thông báo đã mang thai con đầu lòng. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh bầu, cô nàng không giấu nổi niềm hạnh phúc ngọt ngào khi sắp được làm mẹ chính thức. (Ảnh: FBNV)
Minh Phụng cùng ông xã cũng khéo khoe em bé là một "tiểu công chúa" khi cầm trên tay những đồ vật nhỏ xinh như chiếc váy xòe đáng yêu hay đôi giày nhỏ nhắn. (Ảnh: FBNV)
Có thể thấy dù bụng bầu vượt mặt nhưng Minh Phụng vẫn giữ được thân hình mảnh mai, gương mặt tròn đầy, phúc hậu.(Ảnh: FBNV)
Ở phần bình luận, nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến Minh Phụng cũng như gia đình, mong cô nàng sẽ có thai kỳ ổn định, khỏe mạnh và sinh đẻ thuận lợi, "mẹ tròn con vuông". (Ảnh: FBNV)
