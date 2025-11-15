Hà Nội

Hot girl xứ Hàn thích thú đội nón lá dạo đường phố khi du lịch Việt Nam

Chiếc nón lá như một thứ phụ kiện hoàn hảo, giúp hot girl xứ Hàn hòa mình vào không gian văn hóa Việt một cách tự nhiên và duyên dáng.

Gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi xôn xao trước loạt ảnh du lịch Nha Trang của một hot girl nổi tiếng xứ kim chi, đó chính là Song Yi Do. (Ảnh: @dlehhh)
Dưới video được cô nàng đăng tải, rất nhiều bình luận người Việt bày tỏ cảm xúc, chào đón mỹ nhân xứ Hàn, thậm chí nhiều người còn hướng dẫn cô nàng những địa điểm ăn uống và vui chơi. (Ảnh: @dlehhh)
Trong chuyến nghỉ dưỡng tại thành phố biển xinh đẹp Nha Trang, Việt Nam, Song Yi Do chia sẻ những khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu và duyên dáng. Điểm nhấn trong các bức ảnh của cô chính là chiếc nón lá - biểu tượng văn hóa đặc trưng của Việt Nam. (Ảnh: @dlehhh)
Song Yi Do kết hợp nón lá một cách vô cùng tinh tế với set váy hiện đại. Cô diện một chiếc váy maxi hai dây, khoét eo nhẹ nhàng với họa tiết loang màu trắng xám. (Ảnh: @dlehhh)
Chiếc váy không chỉ tôn lên vóc dáng mảnh mai mà còn rất phù hợp với không khí biển nhiệt đới. (Ảnh: @dlehhh)
Loạt ảnh ghi lại cảnh cô nàng dạo bước trên vỉa hè, cạnh những cột điện dán quảng cáo và dòng xe cộ tấp nập về đêm, mang đậm hơi thở đường phố Việt Nam. (Ảnh: @dlehhh)
Nón lá che nghiêng khiến gương mặt cô thêm phần bí ẩn, xinh đẹp, đồng thời tạo nên sự tương phản thú vị giữa nét hiện đại của một du khách nước ngoài và vẻ đẹp truyền thống của chiếc nón. (Ảnh: @dlehhh)
Song Yi Do nổi tiếng trong cộng đồng mạng Hàn Quốc nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn như búp bê, làn da trắng ngần và phong cách thời trang đa dạng. (Ảnh: @dlehhh)
Những bức ảnh lần này tại Nha Trang không chỉ khoe được vẻ đẹp rạng rỡ của cô mà còn thể hiện sự trân trọng và yêu thích của cô đối với văn hóa địa phương khi du lịch Việt Nam. (Ảnh: @dlehhh)
Loạt ảnh này của Song Yi Do chắc chắn đã góp phần quảng bá thêm hình ảnh du lịch Nha Trang xinh đẹp và đặc biệt là nét duyên dáng của chiếc nón lá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đặc biệt là giới trẻ Hàn Quốc. (Ảnh: @dlehhh)
#du lịch Việt Nam #Nha Trang #nón lá #Song Yi Do #du khách Hàn

