'Hot girl trà sữa' Kiều Trinh Xíu khoe vẻ lộng lẫy trong bộ váy ren đen

'Hot girl trà sữa' Kiều Trinh Xíu mới đây gây chú ý khi xuất hiện trong bộ váy ren đen huyền bí, khoe trọn nhan sắc lộng lẫy cùng thần thái trưởng thành.
Đàm Thu Trang sinh con gái năm 2020, con trai năm 2023. Cựu người mẫu được nhiều khán giả khen ngợi về sắc vóc, phong cách thời trang.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao, tài chính dư dả, chi tiêu hào phóng.
Dù chỉ vỏn vẹn 14m², căn hộ không mang lại cảm giác chật chội, trái lại còn chứng minh rằng thiết kế hợp lý, diện tích nhỏ không đồng nghĩa với bất tiện.
Noo Phước Thịnh – một trong những nam ca sĩ sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu bậc nhất showbiz Việt vẫn giữ trọn sức hút dù đã bước vào độ tuổi U40.
Pháo đài Por-Bazhyn là công trình cổ bí ẩn nằm trên đảo hồ Tere-Khol ở vùng Siberia của nước Nga, gợi nhiều tranh luận về nguồn gốc và chức năng.
Cô giáo tiểu học Trần Trân tiếp tục khiến netizen “đứng ngồi không yên” khi chia sẻ loạt hình ảnh mới khoe làn da trắng mịn, trong veo cùng nhan sắc dịu dàng.
Lũng Cú vào mùa hoa anh đào khoác sắc hồng dịu giữa cao nguyên đá, trở thành điểm hẹn du lịch yên bình, hấp dẫn du khách tìm về nơi cực Bắc Tổ quốc.
Chi Pu mới đây khiến netizen bật cười xen lẫn thích thú khi loạt hình ảnh cô mặc đồ ngủ, đội mũ bảo hiểm và ngồi gặm bánh mì lề đường bất ngờ được chia sẻ.
Gái xinh ngân hàng Hà Kim tiếp tục ghi điểm với netizen khi xuất hiện với outfit xuống phố trẻ trung, năng động nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh, cuốn hút.
Các nhà sinh vật học đã phát hiện một loài cóc bí ngô mới trong khu rừng nhiệt đới ở Brazil. Loài mới được đặt tên là Brachycephalus lulai.
Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể tự tay làm bánh cookie trang trí Noel, gửi gắm yêu thương và tạo niềm vui cho gia đình.
Tại khu đô thị Myrnohrad, 1.000 quân Ukraine phòng thủ đã kiệt sức, trong khi quân Nga kiểm soát làng Rivne đồng nghĩa "lò hơi" Myrnohrad đã đóng.
Dưới khung cảnh khu vườn xanh mướt, “búp bê sống” Lilly Luta gây thương nhớ khi hóa thân thành nàng công chúa ngọt ngào trong bộ váy hồng pastel đầy nữ tính.
Nghiên cứu được các chuyên gia công bố trên tạp chí Nature hé lộ thời điểm người Neanderthal sử dụng lửa trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
Một hồ nước cổ đại đã biến mất khỏi công viên quốc gia ở California, Mỹ hơn 100.000 năm trước đã bất ngờ xuất hiện trở lại sau những trận mưa kỷ lục.
Mẫu xe máy Yamaha 135LC 2025 về Việt Nam với 4 màu mới. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia với số lượng giới hạn, nhắm đến nhóm khách hàng sưu tầm.
Hồ Tuy Lai (Phúc Sơn, Hà Nội) gây ấn tượng với mặt hồ mênh mông, núi đá vôi nhấp nhô, là điểm camping yên tĩnh cho những chuyến đi ngắn ngày.
Trung Quốc ra mắt AI phone “thực sự” đầu tiên khi smartphone có thể tự gọi taxi, đặt đồ ăn, đặt khách sạn hoàn toàn bằng giọng nói, không cần chạm tay.
Google Maps vừa cập nhật tính năng tự động lưu và quản lý vị trí đỗ xe, cực hữu ích cho người chạy xe.
Từ sau ngày 17/12, ba con giáp bước vào vận may tài lộc hiếm có, tiền bạc hanh thông, giàu có sung túc, được dự báo “đổi đời” cuối năm.