'Hot girl trà sữa' Kiều Trinh Xíu khoe vẻ lộng lẫy trong bộ váy ren đen

Cộng đồng trẻ

'Hot girl trà sữa' Kiều Trinh Xíu khoe vẻ lộng lẫy trong bộ váy ren đen

'Hot girl trà sữa' Kiều Trinh Xíu mới đây gây chú ý khi xuất hiện trong bộ váy ren đen huyền bí, khoe trọn nhan sắc lộng lẫy cùng thần thái trưởng thành.

Thiên Anh
Trong bộ váy ren đen dáng dài ôm sát, Kiều Trinh Xíu toát lên vẻ sang trọng và cuốn hút. Thiết kế trễ vai, xẻ tà cao vừa đủ giúp tôn lên bờ vai mảnh mai, vòng eo thon gọn và đôi chân dài nuột nà. Chất liệu ren ánh sequin lấp lánh dưới ánh đèn khiến tổng thể thêm phần kiêu sa, gợi cảm mà không phô trương.
Trong bộ váy ren đen dáng dài ôm sát, Kiều Trinh Xíu toát lên vẻ sang trọng và cuốn hút. Thiết kế trễ vai, xẻ tà cao vừa đủ giúp tôn lên bờ vai mảnh mai, vòng eo thon gọn và đôi chân dài nuột nà. Chất liệu ren ánh sequin lấp lánh dưới ánh đèn khiến tổng thể thêm phần kiêu sa, gợi cảm mà không phô trương.
Cách phối phụ kiện tối giản – clutch cầm tay thanh lịch, giày cao gót đen – giúp Kiều Trinh Xíu giữ trọn tinh thần thanh lịch của một quý cô hiện đại.
Cách phối phụ kiện tối giản – clutch cầm tay thanh lịch, giày cao gót đen – giúp Kiều Trinh Xíu giữ trọn tinh thần thanh lịch của một quý cô hiện đại.
Nhan sắc của Nguyễn Hoàng Kiều Trinh trong loạt ảnh lần này được đánh giá ngày càng mặn mà. Làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, ánh nhìn có chiều sâu tạo nên sức hút riêng.
Nhan sắc của Nguyễn Hoàng Kiều Trinh trong loạt ảnh lần này được đánh giá ngày càng mặn mà. Làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, ánh nhìn có chiều sâu tạo nên sức hút riêng.
Kiểu trang điểm tông nude nhấn nhẹ vào đôi môi và ánh mắt giúp tôn lên đường nét tự nhiên, trong khi mái tóc uốn gợn nhẹ buông xõa sau lưng mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính.
Kiểu trang điểm tông nude nhấn nhẹ vào đôi môi và ánh mắt giúp tôn lên đường nét tự nhiên, trong khi mái tóc uốn gợn nhẹ buông xõa sau lưng mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính.
Thần thái tự tin, chững chạc cho thấy sự trưởng thành rõ nét của Kiều Trinh Xíu sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Thần thái tự tin, chững chạc cho thấy sự trưởng thành rõ nét của Kiều Trinh Xíu sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Nguyễn Hoàng Kiều Trinh, hay còn gọi là Kiều Trinh Xíu, là gương mặt nổi tiếng từ năm 2014 với biệt danh “hot girl trà sữa”, “hot girl vườn đào”. Cô được cộng đồng mạng biết đến rộng rãi nhờ những hình ảnh xinh đẹp, trong trẻo lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và thậm chí được báo chí quốc tế đăng tải.
Nguyễn Hoàng Kiều Trinh, hay còn gọi là Kiều Trinh Xíu, là gương mặt nổi tiếng từ năm 2014 với biệt danh “hot girl trà sữa”, “hot girl vườn đào”. Cô được cộng đồng mạng biết đến rộng rãi nhờ những hình ảnh xinh đẹp, trong trẻo lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và thậm chí được báo chí quốc tế đăng tải.
Đặc biệt, loạt ảnh áo dài của Kiều Trinh Xíu chụp tại vườn đào năm 2016 từng được Reuters (Anh) lựa chọn là “Hình ảnh ấn tượng Việt Nam 2016”, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của người đẹp.
Đặc biệt, loạt ảnh áo dài của Kiều Trinh Xíu chụp tại vườn đào năm 2016 từng được Reuters (Anh) lựa chọn là “Hình ảnh ấn tượng Việt Nam 2016”, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của người đẹp.
Không dừng lại ở danh xưng hot girl, Kiều Trinh Xíu chủ động lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật. Cô thử sức với diễn xuất, MC và người mẫu ảnh, dần khẳng định bản thân qua nhiều dự án phim và chương trình truyền hình. Một số vai diễn tiêu biểu có thể kể đến như Phương “Xù” trong Em Chưa 18 (2017), Mi Trần trong Ông Ngoại Tuổi 30 (2018), hay sự góp mặt trong Pháp Sư Mù và sitcom Gia Đình Là Số 1 (phần 3). Bên cạnh đó, cô còn xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc, để lại dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng.
Không dừng lại ở danh xưng hot girl, Kiều Trinh Xíu chủ động lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật. Cô thử sức với diễn xuất, MC và người mẫu ảnh, dần khẳng định bản thân qua nhiều dự án phim và chương trình truyền hình. Một số vai diễn tiêu biểu có thể kể đến như Phương “Xù” trong Em Chưa 18 (2017), Mi Trần trong Ông Ngoại Tuổi 30 (2018), hay sự góp mặt trong Pháp Sư Mù và sitcom Gia Đình Là Số 1 (phần 3). Bên cạnh đó, cô còn xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc, để lại dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng.
Về phong cách, Kiều Trinh Xíu từng gắn liền với hình ảnh “em gái quốc dân” – trong sáng, bánh bèo và ngọt ngào. Những năm gần đây, cô dần thay đổi theo hướng trưởng thành, quyến rũ hơn nhưng vẫn giữ được nét nữ tính đặc trưng.
Về phong cách, Kiều Trinh Xíu từng gắn liền với hình ảnh “em gái quốc dân” – trong sáng, bánh bèo và ngọt ngào. Những năm gần đây, cô dần thay đổi theo hướng trưởng thành, quyến rũ hơn nhưng vẫn giữ được nét nữ tính đặc trưng.
Trên mạng xã hội, người đẹp thường chia sẻ hình ảnh du lịch, công việc và cuộc sống cá nhân, nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Trên mạng xã hội, người đẹp thường chia sẻ hình ảnh du lịch, công việc và cuộc sống cá nhân, nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
#Phong cách thời trang trưởng thành #Vẻ đẹp quyến rũ #Trang phục váy ren đen #hot girl trà sữa #Chú ý truyền thông #Kiều Trinh Xíu

