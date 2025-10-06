Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Búp bê sống' Lilly Luta: Thanh lịch và khỏe khoắn trên sân pickleball

Cộng đồng trẻ

'Búp bê sống' Lilly Luta: Thanh lịch và khỏe khoắn trên sân pickleball

'Búp bê sống" của showbiz Việt là Lilly Luta (tên thật Nguyễn Thị Lượm) mới đây đã khiến người hâm mộ bất ngờ với hình ảnh năng động trên sân pickleball.

Thiên Anh
Lilly Luta (tên thật Nguyễn Thị Lượm) được mệnh danh là "búp bê sống" của showbiz Việt nhờ gương mặt xinh xắn như búp bê và vẻ ngoài ngọt ngào.
Lilly Luta (tên thật Nguyễn Thị Lượm) được mệnh danh là "búp bê sống" của showbiz Việt nhờ gương mặt xinh xắn như búp bê và vẻ ngoài ngọt ngào.
Mới đây, Lilly Luta khiến người hâm mộ bất ngờ với hình ảnh năng động trên sân pickleball. Điều đáng nói là cô không chọn trang phục quá gợi cảm mà lại xuất hiện với phong cách thanh lịch, kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ khỏe khoắn, thu hút.
Mới đây, Lilly Luta khiến người hâm mộ bất ngờ với hình ảnh năng động trên sân pickleball. Điều đáng nói là cô không chọn trang phục quá gợi cảm mà lại xuất hiện với phong cách thanh lịch, kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ khỏe khoắn, thu hút.
Trong những hình ảnh được chia sẻ, Lilly Luta diện bộ đồ thể thao gọn gàng với áo polo và chân váy năng động, kết hợp cùng giày thể thao chuyên dụng.
Trong những hình ảnh được chia sẻ, Lilly Luta diện bộ đồ thể thao gọn gàng với áo polo và chân váy năng động, kết hợp cùng giày thể thao chuyên dụng.
Dù không phải bikini hay trang phục hở vai, 'búp bê sống' này vẫn khoe được vóc dáng cân đối, mảnh mai và đôi chân thon gọn.
Dù không phải bikini hay trang phục hở vai, 'búp bê sống' này vẫn khoe được vóc dáng cân đối, mảnh mai và đôi chân thon gọn.
Nụ cười tươi tắn, mái tóc buộc cao gọn gàng cùng thần thái tự tin đã cho thấy một Lilly Luta đầy sức sống và đam mê thể thao.
Nụ cười tươi tắn, mái tóc buộc cao gọn gàng cùng thần thái tự tin đã cho thấy một Lilly Luta đầy sức sống và đam mê thể thao.
Việc Lilly Luta lựa chọn phong cách thanh lịch, kín đáo khi chơi pickleball đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Việc Lilly Luta lựa chọn phong cách thanh lịch, kín đáo khi chơi pickleball đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Điều này không chỉ phù hợp với tinh thần thể thao mà còn khẳng định sự đa dạng trong phong cách của Lilly Luta.
Điều này không chỉ phù hợp với tinh thần thể thao mà còn khẳng định sự đa dạng trong phong cách của Lilly Luta.
Từ hình ảnh "búp bê" ngọt ngào đến một cô gái năng động, khỏe khoắn, Lilly Luta luôn biết cách làm mới mình và tạo dấu ấn riêng.
Từ hình ảnh "búp bê" ngọt ngào đến một cô gái năng động, khỏe khoắn, Lilly Luta luôn biết cách làm mới mình và tạo dấu ấn riêng.
Sự xuất hiện của "búp bê sống" trên sân pickleball không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt là phái nữ, về việc duy trì lối sống lành mạnh, năng động và tự tin thể hiện cá tính qua từng bộ môn thể thao.
Sự xuất hiện của "búp bê sống" trên sân pickleball không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt là phái nữ, về việc duy trì lối sống lành mạnh, năng động và tự tin thể hiện cá tính qua từng bộ môn thể thao.
Lilly Luta một lần nữa chứng minh rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở hình thức mà còn ở tinh thần và năng lượng tích cực mà mỗi người mang lại. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Lilly Luta một lần nữa chứng minh rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở hình thức mà còn ở tinh thần và năng lượng tích cực mà mỗi người mang lại. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Lilly Luta #pickleball #showbiz Việt #thể thao #nghệ sĩ năng động #búp bê sống

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT