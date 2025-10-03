Hà Nội

'Hot girl má lúm' Nam Phương 'đốt mắt' dân mạng với loạt ảnh bikini nóng bỏng

Cộng đồng trẻ

'Hot girl má lúm' Nam Phương 'đốt mắt' dân mạng với loạt ảnh bikini nóng bỏng

Mới đây, 'hot girl má lúm' Nam Phương khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung ra loạt ảnh diện bikini đầy quyến rũ trong chuyến du lịch gần đây.

Thiên Anh
Nguyễn Bùi Nam Phương bắt đầu nổi tiếng sau khi để lại dấu ấn tại cuộc thi Miss Teen năm 2017.
Nổi bật với gương mặt trong sáng, nụ cười hiền hòa và má lúm đồng tiền duyên dáng, Nam Phương này nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Mới đây trên trang cá nhân, "hot girl má núm" này khiến nhiều người phải say đắm khi khoe những bức ảnh chào hè 2025 cực nóng bỏng trong bộ bikini.
Xuất hiện trong ảnh, Nam Phương chọn bộ bikini màu xanh trông vô cùng mát mắt.
Cô nàng cũng khoe làn da trắng và đôi chân dài chuẩn "kiếm Nhật".
Dưới bài đăng, nhiều người để lại lời khen với nhan sắc của "hotgirl má lúm" và nhận xét sau khi lấy chồng, cô nàng này càng mặn mà hơn.
Nam Phương khéo léo lựa chọn những bộ bikini có thiết kế thời thượng, tôn lên đường cong cơ thể một cách tinh tế nhưng cũng không kém phần táo bạo.
Nguyễn Bùi Nam Phương sinh năm 1999, từng là sinh viên Đại học Ngoại thương và được công chúng biết đến rộng rãi khi lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.
Dù không đạt được thứ hạng cao nhất, Nam Phương vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười má lúm "thương hiệu" và thành tích học tập ấn tượng.
Sau cuộc thi, Nam Phương không lấn sâu vào showbiz mà tập trung vào việc học và phát triển sự nghiệp riêng. Tuy nhiên, cô vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường trên trang cá nhân, giữ được sức hút và sự yêu mến từ một lượng lớn người theo dõi. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
#Nam Phương #hot girl má lúm #bikini nóng bỏng #du lịch #ảnh bikini #dân mạng

