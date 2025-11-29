Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl Hà thành Lê Phương Anh diện áo dài khoe sắc giữa lòng phố cổ Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Hot girl Hà thành Lê Phương Anh diện áo dài khoe sắc giữa lòng phố cổ Hà Nội

Lê Phương Anh mới đây đã khiến fan xao xuyến khi chia sẻ bộ ảnh mới dịu dàng và đằm thắm với tà áo dài truyền thống giữa khung cảnh lãng mạn của Phố cổ Hà Nội.

Trầm Phương
Sở hữu gương mặt xinh xắn như búp bê, làn da trắng sứ không tì vết cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ dù đã là mẹ hai con, Lê Phương Anh được xem là một trong những hot girl thế hệ đầu giữ được sức hút mạnh mẽ trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu gương mặt xinh xắn như búp bê, làn da trắng sứ không tì vết cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ dù đã là mẹ hai con, Lê Phương Anh được xem là một trong những hot girl thế hệ đầu giữ được sức hút mạnh mẽ trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Những bộ ảnh mới của cô nàng đều nhận về rất nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Những bộ ảnh mới của cô nàng đều nhận về rất nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Hóa thành quý cô dịu dàng, đằm thắm với tà áo dài trong bộ ảnh vừa đăng tải, Lê Phương Anh đã đốn tim người hâm mộ bởi vẻ đẹp truyền thống, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Hóa thành quý cô dịu dàng, đằm thắm với tà áo dài trong bộ ảnh vừa đăng tải, Lê Phương Anh đã đốn tim người hâm mộ bởi vẻ đẹp truyền thống, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng lựa chọn tà áo dài màu trắng bạc với chất liệu lụa có họa tiết chìm tinh tế. Chiếc áo dài tay dài, cổ trụ truyền thống đã khéo léo tôn lên vóc dáng thon gọn cùng khí chất thanh lịch, nền nã của cô gái Hà thành. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng lựa chọn tà áo dài màu trắng bạc với chất liệu lụa có họa tiết chìm tinh tế. Chiếc áo dài tay dài, cổ trụ truyền thống đã khéo léo tôn lên vóc dáng thon gọn cùng khí chất thanh lịch, nền nã của cô gái Hà thành. (Ảnh: IGNV)
Trang phục áo dài kín đáo nhưng vẫn vô cùng cuốn hút, thể hiện sự "lột xác" về phong cách, mang đến hình ảnh trưởng thành, dịu dàng hơn so với những hình ảnh gợi cảm thường thấy ở Phương Anh. (Ảnh: IGNV)
Trang phục áo dài kín đáo nhưng vẫn vô cùng cuốn hút, thể hiện sự "lột xác" về phong cách, mang đến hình ảnh trưởng thành, dịu dàng hơn so với những hình ảnh gợi cảm thường thấy ở Phương Anh. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại những địa điểm quen thuộc và đặc trưng nhất của Phố cổ Hà Nội, tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo giữa nét đẹp hiện đại và giá trị truyền thống. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại những địa điểm quen thuộc và đặc trưng nhất của Phố cổ Hà Nội, tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo giữa nét đẹp hiện đại và giá trị truyền thống. (Ảnh: IGNV)
Lê Phương Anh khi thì khoe dáng duyên dáng bên chiếc xích lô, một biểu tượng văn hóa của thủ đô, lúc lại tạo dáng với phông nền là những dãy nhà mang kiến trúc Pháp cổ kính, nổi bật như khu vực gần khách sạn Metropole Hà Nội. (Ảnh: IGNV)
Lê Phương Anh khi thì khoe dáng duyên dáng bên chiếc xích lô, một biểu tượng văn hóa của thủ đô, lúc lại tạo dáng với phông nền là những dãy nhà mang kiến trúc Pháp cổ kính, nổi bật như khu vực gần khách sạn Metropole Hà Nội. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn thời thượng là chiếc túi xách hàng hiệu cầm tay màu be, nhỏ xinh, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa trang phục truyền thống và phụ kiện hiện đại, khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế của hot girl 9X. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn thời thượng là chiếc túi xách hàng hiệu cầm tay màu be, nhỏ xinh, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa trang phục truyền thống và phụ kiện hiện đại, khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế của hot girl 9X. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, kết hợp với mái tóc được tạo kiểu xoăn sóng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, kết hợp với mái tóc được tạo kiểu xoăn sóng. (Ảnh: IGNV)
Với nhan sắc ngọt ngào cùng sự lựa chọn trang phục tinh tế, bộ ảnh áo dài này không chỉ giúp Lê Phương Anh khoe trọn vẻ đẹp đằm thắm của mình mà còn là tạo nên một bức tranh tươi đẹp về người con gái Hà Nội duyên dáng giữa lòng thủ đô. (Ảnh: IGNV)
Với nhan sắc ngọt ngào cùng sự lựa chọn trang phục tinh tế, bộ ảnh áo dài này không chỉ giúp Lê Phương Anh khoe trọn vẻ đẹp đằm thắm của mình mà còn là tạo nên một bức tranh tươi đẹp về người con gái Hà Nội duyên dáng giữa lòng thủ đô. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lê Phương Anh #áo dài #phố cổ Hà Nội #hot girl #truyền thống #hot girl hà thành

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT